رحيل الفنان حسن مظهر يشعل محركات البحث ودنيا عبد العزيز تنعاه بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان الراحل حسن مصطفى مظهر محركات البحث، اليوم الإثنين، بعد وفاته عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وأثارت وفاته موجة من الحزن بين زملائه في الوسط الفني، حيث نعته الفنانة دنيا عبد العزيز بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، مستذكرة ذكريات الطفولة التي جمعتهما أثناء تصوير فيلم "الجراج".

ونشرت دنيا عبد العزيز صورًا قديمة لها مع الراحل من كواليس الفيلم، حيث جسد دور شقيقها الصغير، وعلّقت قائلة:

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. حسن مظهر في ذمة الله، أخويا الصغير أبو علي القمر راح.. الله يرحمك يا حبيبي."

مسيرة فنية حافلة رغم قصرها

الفنان حسن مصطفى مظهر من مواليد عام 1980، وبدأ مشواره الفني في سن مبكرة خلال منتصف التسعينيات، حيث برزت موهبته في الأعمال الدرامية والسينمائية. كان أول أدواره المعروفة في الجزء الرابع من المسلسل الشهير "ليالي الحلمية"، والذي ساعده في تحقيق شهرة واسعة بين جمهور الدراما المصرية.

بعد ذلك، شارك في عدد من الأفلام التي تركت بصمة في السينما المصرية، ومنها:

"حرب الفراولة" (1994)

"الجراج" (1995)

"امرأة وخمسة رجال" (1997)

"القبطان" (1997)

ورغم أن مشواره الفني لم يكن طويلًا، إلا أن أدواره المميزة جعلت له مكانة خاصة لدى الجمهور، خاصة في أفلام التسعينيات التي لا تزال عالقة في أذهان المشاهدين.

صدمة في الوسط الفني وحزن بين الجمهور

أعلنت إحدى قريبات الفنان الراحل خبر وفاته عبر حسابها على "فيس بوك"، قائلة:

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتي حسن مصطفى مظهر.. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته."

وفور انتشار الخبر، تفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور مع نبأ الوفاة، معبرين عن حزنهم لفقدان موهبة ظهرت بقوة في التسعينيات، لكنها لم تستمر طويلًا في الساحة الفنية.

تصدر التريند وحملة لاستعادة ذكراه

بعد دقائق من إعلان الخبر، أصبح اسم حسن مظهر ضمن الأكثر بحثًا على "جوجل"، حيث بدأ الجمهور في البحث عن أفلامه وأدواره المميزة. ك

ما أطلق بعض محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لاستعادة ذكراه، بمشاركة مشاهد من أفلامه وصوره القديمة، خاصة مع الفنانة دنيا عبد العزيز، التي كانت من أقرب أصدقائه في الوسط الفني.

وداع مؤثر للفنان الراحل

رحل حسن مظهر عن عالمنا، لكنه سيبقى حاضرًا في ذاكرة جمهوره وأصدقائه بأعماله الفنية التي شكلت جزءًا من وجدان السينما المصرية في فترة التسعينيات. ومع استمرار تداول صوره ومشاهده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن محبيه لن ينسوه قريبًا، ليظل اسمه حاضرًا رغم الغياب.