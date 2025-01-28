الرياضة

نجم الزمالك يعلق على عودة تريزيجيه للأهلي وإمكانية ضم بن شرقي

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نجم الزمالك يعلق على عودة تريزيجيه للأهلي وإمكانية ضم بن شرقي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك على أهمية تعاقد مع محمود تريزيجيه لمدة 5 مواسم اعتبارا من الموسم الكروي القادم.

وقال تامر عبد الحميد خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي ناجح حتى الأن في ملف الصفقات بعد التعاقد مع تريزيجيه، وأشرف بن شرقي لاعب مختلف وسيفيد الفريق بشدة في حال التعاقد معه".

وعن موقف علي معلول مع الأهلي: "هذه هي الحياة وهذه كرة القدم، من حق أي لاعب أن يطلب ما يراه مناسب، وعندما تكون في مستواك من حقك أن تطلب ما تريد".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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