تشكيل مانشستر سيتي ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 09:32 مساءً - ينتظر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، مواجهة مصيرية، عندما يستضيف نظيره كلوب بروج البلجيكي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ25 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، عقب الفوز في مباراتين والتعادل مثلهما والخسارة في 3 مباريات ، بينما يتواجد كلوب بروج في المركز الـ20 برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل 2 والخسارة في مثلهما.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي امام كلوب بروج البلجيكي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز - مانويل أكانجي - جون ستونز - جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين - بيرناردو- إيرلينج هالاند.

ويخشى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب ترتيبه المتأخر، إذ يحتاج الفريق السماوي الفوز بالنقاط الثلاث للتأهل في الملحق

ويغيب عمر مرموش عن مباراة مان سيتي ضد كلوب بروج الليلة، حيث لا يحق له المشاركة وفقًا للمادة 32 من لوائح دوري أبطال أوروبا، لأنه شارك في نفس الدور من الدوري الأوروبي مع آينتراخت فرانكفورت، وهذا مخالف لقوانين يويفا التي لا تمنح الحق للاعب ظهر في دور المجموعات بمسابقة أوروبية أن يلعب في نفس الدور بمسابقة قارية أخرى بنفس الموسم.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

تغير نظام دوري أبطال أوروبا، حيث تحولت مرحلة المجموعات والتي كانت تضم 32 فريقا مقسمين على 8 مجموعات، إلى نظام الدوري إلى يشارك فيه 36 فريقًا، ويلتقي كل فريق منهم مع 8 منافسين مختلفين حسب القرعة، يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة ليتأهل منهم 8 فرق آخرين لاستكمال دور الـ16 إلى جانب المتأهلين الثمانية، وبعدها يتم استئناف البطولة بنظام الذهاب والإياب، وصولا إلى النهائي الذى يقام من مباراة واحدة.

يذكر أن هناك 9 أندية أُقصيت فعليا من الدور الأول فى دوري الأبطال بغض النظر عن نتائج مواجهات الجولة الأخيرة، بينما يوجد 16 فريقا ما زالت لديها إمكانية التأهل المباشر إلى الدور ثمن النهائي، مقابل 9 أندية فقط تأمل إكمال المنافسة من مرحلة خروج المغلوب "الملحق".