مراسل إكسترا نيوز: دخول 36 مريضا ومصابًا و56 مرافقا عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 06:32 مساءً - أفاد كريم رجب، موفد قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح، بوصول الدفعة الـ15 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى ساحة المعبر، حيث ضمت هذه المجموعة 36 مريضًا ومصابًا، برفقة 56 مرافقًا.

وأضاف رجب، خلال تصريحاته عبر "إكسترا نيوز"، أن هؤلاء المرضى سيتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة، مع تخصيص النسبة الأكبر لمستشفيات القاهرة، نظرًا لأن معظم الحالات تعاني من أمراض القلب والأورام، إضافة إلى كسور مضاعفة تتطلب رعاية طبية دقيقة ومتخصصة.

وأوضح أن إجمالي عدد المرضى والمصابين الذين دخلوا مصر منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بلغ نحو 620 حالة.

وأشار إلى استمرار تدفق شاحنات المساعدات عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، إلا أن العملية تسير بوتيرة بطيئة للغاية، مما يؤثر على سرعة إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.



