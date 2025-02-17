باختاكور يعزز حظوظه بالتأهل بعد فوزه على السد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 06:55 مساءً - تغلب باختاكور الأوزبكي على نظيره السد القطري، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثنائية باختاكور تكفل بتسجيلها برايان رياسكوس (د18، د57)، فيما سجل حسن الهيدوس (د37) هدف السد الوحيد من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع باختاكور رصيده إلى 7 نقاط في في المركز السابع، بانتظار انتهاء باقي مباريات الجولة لمعرفة موقفه من التأهل للدور المقبل.

فيما تجمد رصيد السد عند 12 نقطة في المركز الرابع، علماً أن الفريق القطري كان قد حسم تأهله قبل بداية مباريات الجولة الحالية.