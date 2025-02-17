دراسة تكشف: أوميغا 3 وفيتامين د والرياضة تؤخر الشيخوخة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 06:55 مساءً - أكدت دراسة نشرها موقع “Medical news today”، أن تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 وفيتامين د، بالتزامن مع ممارسة الرياضة، يؤخر ظهور أعراض الشيخوخة.

تفاصيل الدراسة:

أجريت الدراسة في سويسرا على 700 شخص من كبار السن فوق 70 عامًا، على مدار 3 سنوات.

نتائج الدراسة:

أظهرت الدراسة أن تناول تلك المكملات الغذائية وممارسة الرياضة بشكل منتظم أدى إلى تأخر ظهور أعراض الشيخوخة البيولوجية لديهم، بمعدل من 3 إلى 4 أشهر مقارنة بأقرانهم.

أهمية الدراسة:

رغم أن التأخير يبدو بسيطًا، لكنه يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مجال الصحة العامة، ويساهم في تخفيف مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر.

جرعات الأوميغا 3 المستخدمة خلال الدراسة:

اعتمدت الدراسة على تناول كبار السن المشاركين فيها، جرامًا واحدًا من أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة من الطحالب، مع فيتامين د بمقدار 2000 وحدة دولية، بشكل يومي، بجانب ممارسة التمارين الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة بالمرة الواحدة، ما ساهم في إبطاء الشيخوخة البيولوجية بحوالي 2.9 إلى 3.8 شهر على مدار 3 سنوات.

فوائد إضافية:

أشارت الدراسة إلى أن تناول الأوميغا 3 وفيتامين د ساهم في تقليل خطر السقوط بنسبة 10٪ والعدوى بنسبة تصل إلى 13٪، مقارنة بمن لم يتناولوا المكملات، كما أن الجمع بين تلك المكملات وممارسة الرياضة يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

أهمية الرياضة لكبار السن:

وفقًا لنتائج الدراسة، فإن الرياضة تعد أمرًا ضروريًا لكبار السن للمحافظة على صحتهم وسلامة عضلاتهم، واستخدام المكملات المذكورة يساعد بشكل كبير في هذا الأمر.