أضرار تسخين الطعام في أطباق بلاستيكية بالميكروويف: مخاطر خفية وكيفية تجنبها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 فبراير 2025 06:55 مساءً - تعتبر أفران الميكروويف من الأدوات الأساسية في كل منزل نظرًا لسرعتها وسهولة استخدامها في تسخين الطعام، لكن استخدام الأطباق البلاستيكية لتسخين الطعام قد يحمل مخاطر صحية خفية.

مخاطر تسخين البلاستيك في الميكروويف

عند تسخين الأطباق البلاستيكية في الميكروويف، قد تتسرب المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك إلى الطعام. هذه المواد، مثل BPA (بيسفينول أ)، يمكن أن تعطل الهرمونات وتسبب مشاكل صحية خطيرة مثل:

العقم: تشير الدراسات إلى أن التعرض لـ BPA قد يؤثر على الخصوبة لدى الرجال والنساء.

مشاكل القلب: هناك ارتباط بين التعرض لـ BPA وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مشاكل صحية أخرى: تشمل اضطرابات النمو، وبعض أنواع السرطان، ومشاكل في الغدة الدرقية.

حتى البلاستيك “الآمن” قد يكون خطرًا

حتى الأطباق البلاستيكية الخالية من BPA قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة أخرى. لذلك، من المهم تجنب تسخين أي نوع من البلاستيك في الميكروويف.

ما الذي يمكنك فعله لتجنب هذه المخاطر؟

لحماية نفسك وعائلتك، اتبع النصائح التالية:

استخدم أطباقًا آمنة: استبدل الأطباق البلاستيكية بأطباق زجاجية أو سيراميكية أو من الفولاذ المقاوم للصدأ عند تسخين الطعام في الميكروويف.

لا تسخن الطعام في البلاستيك: حتى لو كان البلاستيك مكتوبًا عليه “آمن للاستخدام في الميكروويف”، فمن الأفضل تجنب تسخينه لتجنب أي مخاطر محتملة.

انقل الطعام إلى طبق آمن قبل التسخين: إذا كنت تستخدم وجبات جاهزة، قم بنقل الطعام إلى طبق زجاجي أو سيراميكي قبل تسخينه في الميكروويف.

تجنب الحرارة العالية: لا تستخدم حرارة عالية مع أي نوع من الأواني، وفكر في استخدام بدائل صحية مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الحديد الزهر أو أواني الطهي الخزفية.

استخدم أدوات طهي آمنة: استخدم أدوات طهي خشبية أو سيليكونية بدلًا من الأدوات المصنوعة من مواد غير لاصقة.

هذا وإن تجنب تسخين الطعام في الأطباق البلاستيكية في الميكروويف هو خطوة بسيطة ولكنها مهمة لحماية صحتك وتقليل تعرضك للمواد الكيميائية الضارة.