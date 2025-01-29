انت الأن تتابع خبر يارييتك عرفتيها من زمان.. عشبة سحرية موجوده في كل مطبخ تخفض السكر التراكمي في الدم منذ اول استخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأوريغانو هو عشبة طبية شهيرة تتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويُستخدم تقليديًا في الطهي وفي العلاج بالأعشاب مؤخراً، تم دراسة تأثير الأوريغانو على تنظيم مستويات السكر في الدم، ووجدت بعض الأبحاث أنه قد يكون له دور في تحسين السيطرة على مستويات السكر، خاصة لدى مرضى السكري.

إليك كيف يمكن أن يساعد الأوريغانو في تنظيم السكر في الدم:

1. تحسين حساسية الأنسولين:

أظهرت بعض الدراسات أن الأوريغانو يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين. الأنسولين هو الهرمون المسؤول عن نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا لاستخدامه كمصدر للطاقة إذا كانت خلايا الجسم لا تستجيب جيدًا للأنسولين (كما يحدث في مرض السكري من النوع 2)، فقد يؤدي الأوريغانو إلى تحسين الاستجابة لهذا الهرمون وبالتالي يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

2. خصائص مضادة للأكسدة:

الأوريغانو يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والتربينات هذه المركبات تساعد في تقليل التأثيرات الضارة للجذور الحرة في الجسم، والتي يمكن أن تسهم في زيادة مقاومة الأنسولين من خلال تقليل التوتر التأكسدي، يمكن أن يساعد الأوريغانو في تحسين استجابة الجسم للأنسولين والحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن الحدود الطبيعية.

3. خفض مستويات السكر في الدم:

تشير بعض الدراسات إلى أن الأوريغانو يحتوي على مركبات قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وقد أظهرت بعض الأبحاث على الحيوانات أن مستخلص الأوريغانو يمكن أن يخفض مستويات الجلوكوز في الدم بعد تناول الطعام، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو السكري.

4. مضاد للالتهابات:

التهاب الأنسجة هو أحد العوامل التي تسهم في تطور مرض السكري والمضاعفات المرتبطة به يحتوي الأوريغانو على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل هذه الالتهابات، مما قد يكون مفيدًا في الوقاية من مقاومة الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم.

5. دعم صحة القلب والأوعية الدموية:

مرض السكري يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأوريغانو يحتوي على مركبات تدعم صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، مما يمكن أن يساعد مرضى السكري في تقليل هذه المخاطر.

كيفية استخدام الأوريغانو: