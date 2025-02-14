بذور الكتان للبشرة: وصفات طبيعية لشد البشرة وتقليل التجاعيد

رياض - احمد صلاح - تعد بذور الكتان واحدة من الكنوز الطبيعية التي تمنح البشرة إشراقة ونضارة مذهلة، وذلك بفضل غناها بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الضرورية. تعمل بذور الكتان على شد البشرة، تقليل التجاعيد المبكرة، وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يجعلها من أهم المكونات المستخدمة في العناية بالبشرة.

ماسك بذور الكتان لشد البشرة والتخلص من التجاعيد

لتحضير ماسك بذور الكتان لشد البشرة، اتبع الخطوات التالية:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق النشا

ملعقة صغيرة من جل الصبار

ضعي جميع المكونات في وعاء صغير واخلطيها جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس بقوام كريمي. افردي الماسك على وجهك بالكامل، مع التركيز على مناطق التجاعيد والخطوط الدقيقة. اتركي الماسك لمدة ساعة كاملة حتى يجف تمامًا. بعد ذلك، قومي بفركه بلطف بحركات دائرية للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتحفيز تجديد البشرة. اغسلي وجهك بالماء البارد ثم ضعي القليل من زيت بذور الكتان لترطيب البشرة وتعزيز نضارتها.

ماسك جل بذور الكتان لتغذية البشرة وترطيبها

لتحضير ماسك جل بذور الكتان، اتبع الخطوات التالية:

ملعقتان كبيرتان من بذور الكتان

3 أكواب من الماء

ضعي بذور الكتان والماء في وعاء على نار هادئة واتركيها حتى تصبح ذات قوام هلامي. صفي الخليط للحصول على جل نقي وضعيه في وعاء زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق. استخدمي الجل كقناع للبشرة، واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر.

فوائد ماسكات بذور الكتان للبشرة