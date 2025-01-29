نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حيرة بسبب كثرة النجوم" تشكيل الأهلي المتوقع بعد الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد النادي الأهلي مع أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، لبى فيه تطلعات الجماهير من أجل دعم المارد الأحمر فيما تبقى من الموسم وقبل كأس العالم للأندية الذي سيقام الصيف المقبل.

وتعاقد الأهلي مع السلوفيني نجيك جراديشار مهاجم فيهرفار المجري، أحمد رضا لاعب بتروجت، محمود تريزيجيه لاعب طرابوزن سبور التركي -سينضم بنهاية الموسم الجاري-، مصطفى العش مدافع نادي زد على سبيل الإعارة.

الأهلي أيضا بصدد الإعلان عن صفقة جديدة لدعم المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي، بعدما اقترب من التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري الحاري والزمالك السابق.

تشكيلة مليئة بالنجوم

وتزخر تشكيلة الأهلي بالعديد من النجوم خلال الفترة المقبلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: مصطفى العش - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أحمد رضا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - نجيك جراديشار - وسام أبو علي.

آخر صفقات الأهلي

وأعلن النادي الأهلي عن انضمام محمود حسن تريزيجيه للفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات قادمة، تبدأ عقب نهاية الموسم الحالي.

وأنهي الأهلي كافة الإجراءات المالية والإدارية مع ناديه التركي.