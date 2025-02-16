الدوري المصري (14): الإسماعيلي يستقبل الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 07:56 صباحاً - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، فيلعب الزمالك مع بتروجيت الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسموحة مع البنك الأهلي بنفس التوقيت، وعند الساعة 19:30 يلتقي حرس الحدود مع فاركو، ويلعب الإسماعيلي مع الأهلي الساعة 20:00.

ويتصدر بيراميدز ترتيب فرق الدوري المصري بـ 30 نقطة، يليه الأهلي بـ 29 نقطة، الزمالك بـ 26 نقطة في المركز الثالث.