انت الأن تتابع خبر «معجزة من السماء»..عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين..إليكم طريقة الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بذور الكتان من الأعشاب التي أثبتت فاعليتها في تحسين صحة البشرة، فهي تساعد على إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة وبالتالي تقليل ظهور علامات الشيخوخة، فهي غنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تعمل على شد البشرة وتفتيحها، ولذلك ينصح جميع السيدات من استخدام وصفة بذور الكتان على البشرة، وإليك طريقة استخدام الوصفة في السطور القادمة.

مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة

وصفة بذور الكتان للبشرة من الوصفات التي احتلت شعبية كبيرة بين جميع السيدات، فهي غنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للبشرة،

ويمكن تحضير الوصفة باستخدام المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة

ينصح جميع السيدات بالقيام باستخدام وصفة بذور الكتان على البشرة من أجل الحصول على الجمال المثالي،

ويمكن تحضير الوصفة عن طريق اتباع التالي: