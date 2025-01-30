منها تعزيز الصحة الجسدية والنفسية.. 7 فوائد مدهشة للعلاج بالغطس البارد تعرَفي عليها

لا شك في أنكِ رأيتِ، أو ربما جربتِ، أحواض الغطس في المياه الباردة التي يلجأ إليها الناس وخصوصًا المشاهير حول العالم؟

هيوغ جاكمان، جيسيكا بايل، غوانيث بالترو، كريس هيمسوورث، كريستيانو رونالدو، ديفيد باكهام وغيرهم من المشاهير يمارسون الغطس في الأحواض الباردة أو المليئة بالثلج بين الحين والآخر. حتى في عالمنا العربي، شهدنا العديد من مشاهير الرياضة (فادي الخطيب مثلًا) وخالد العامري (مؤثر إماراتي) وغيرهم، يخوضون هذه التجربة خاصةً بعد الإنتهاء من التدريب الرياضي.

نيك بلير مؤسس كولا ريكفري

هل تعلمين أن آثار الغطس السريع في الماء البارد عليكِ لا تقتصر على إيقاظكِ؟ إن علاج الغطس البارد Ice Plunge، وهو أحد العادات الصحية القديمة، يكتسب شعبيةً متزايدة لفوائده الصحية الملحوظة التي تتجاوز المألوف؛ بدءًا من تحسين مظهر بشرتكِ وحتى رفع معنوياتكِ، وتكشف لنا كولا ريكفري عن الأسباب غير المعلومة التي تجعل الغطس تجربةً جديرة بالاهتمام.

تعمل كولا ريكفري على تغيير عادات الصحة العامة من خلال هذه الممارسة المُنعشة، بصفتها مُقدمًا رائدًا لتقنيات الغطس البارد المبتكرة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، مستغلةً تقنياتها المتقدمة في تجارب الغطس البارد لتخرج بها عن حدود النوادي الرياضية والمنتجعات الصحية؛ فهي مُصممة لتناسب أماكن العمل الحيوية وحياة المهنيين المشغولين. وسواء كنتِ رئيسةً تنفيذيّة تسعين لأعلى مستويات أداء، أو متخصصة تُركَزين على صحتكِ العامة وتحسين رفاهكِ، فيمكن لأحواض الغطس البارد من كولا ريكفري تيسير اتخاذ الخطوة وتجربة الفارق.

لمعرفة المزيد عن تجربة الغطس في المياه الباردة وفوائدها الاستثنائية على الصحة، تحدثنا إلى نيك بلير؛ مؤسس Kula Recovery لأحواض الغطس البارد وكانت هذه المقابلة الشيقة..

ما هو الغطس البارد، ماذا تخبرنا عنه؟

تمَ استخدام العلاج بالغطس البارد أو الغمر في الماء البارد لغرضٍ علاجي، لتعزيز الشفاء عبر ثقافاتٍ متعددة، لآلاف السنين (منذ 3500 قبل الميلاد). وأثناء جلسة الغطس هذه، تغمرين جسمكِ في الماء البارد بين 14 درجة مئوية - 03 درجات مئوية لمدة 3 - 10 دقائق مثالية.

تتضمن فوائد الغمر في الماء البارد ما يلي:

• يخلق تفاعلًا كيميائيًا في جسمكِ، ويُزودكِ بدمٍ طازج كثيف المغذيات.

• يُحسَن أدائكِ وإنتاجيتكِ.

• يُخفَف الألم ويُقلَل الالتهاب.

• يؤثر بالإيجاب على حالتكِ العاطفية والحيوية.

• يرفع هرمونات السعادة (الدوبامين)، ويساعد في خلق تفكيرٍ واضح، يُخفَف القلق ويُقلَل من التوتر.

• يساعد في إعادة ضبط نظام الجسم.

لماذا نرى اتجاهًا متزايدًا للغطس في المياه الباردة هذه الأيام؟

للغطس البارد فوائد استثنائية على الصحة الجسدية والنفسية

لأنه يعمل، وقد نجح لفترةٍ طويلة جدًا. أصبحت الرؤية وسهولة الوصول إلى أنظمة الغطس البارد الآن بنقرةٍ واحدة فقط مع الحفاظ على البيئة. ليست هذه الأحواض مُخصصةً فقط للرياضيين الاستثنائيين الذين يتنافسون على أعلى مستوى، بل دوت الخليج ملائمةٌ أيضًا للرياضيين الذين يحتاجون إلى تخفيف الضغط العقلي، وللأهل المنهمكين والذين يحتاجون للاستعداد لليوم، وللعاملين بنظام المناوبات الذين يحتاجون للأداء بأفضل ما لديهم في الخدمة وفي المنزل، ولأي شخصٍ يحتاج إلى راحةٍ عقلية وجسدية.

ما دوت الخليج درجة الحرارة المثالية للغطس البارد، وهل تتغير وفقًا لتفضيلات أو متطلبات كل شخص؟

يختلف الأمر بناءً على تحملكِ للبرد؛ وأفضل طريقةٍ للبدء دوت الخليج ببطء، بين 14 - 11 درجة مئوية ولمدة 3-5 دقائق. يتكيَف الجسم مع الحرارة بشكلٍ لا يُصدق، حتى في الماء الذي تعتقدين أنه متجمد، سيبني جسمكِ طبقةً حرارية من الحرارة للاستجابة لتأثير الماء البارد.

قدرتكِ على النجاح أثناء التعرض للماء البارد، ترجع إلى التحضير الذهني وقدرتكِ على تحمل درجة حرارة الماء. الماء بارد، وأنتٍ تعلمين أنه بارد؛ كل ما عليكِ فعله هو تجاوز تحدي أول 45-55 ثانية من التجربة، حيث ستشعرين بارتفاع في الغدة الكظرية مع تنشيط الجهاز العصبي الودي. وبمجرد أن تتجاوزي هذه المدة، ما عليكِ سوى الاستمرار للوصول إلى دقيقتين إضافيتين (3 دقائق إجمالاً).

لستِ بحاجة إلى إجبار نفسكِ على تجاوز قدرتكِ؛ استمري لمدة 3 دقائق، ثم 4 دقائق، ثم 6 دقائق عند درجة حرارة معينة، ومع اعتيادكِ على ذلك على مدار فترةٍ زمنية، يمكنكِ ضبط درجة حرارة الماء للتقدم في جلستكِ.

هل الغطس البارد صحي، ومن أية جوانب؟

نعم، إنه كذلك! يؤثر الغطس البارد على كل شيءٍ تقريبًا، إذا كنتِ تعانين من ألمٍ جسدي، فسيُقلَل الغطس من هذا والالتهاب، مما يسمح لكِ بالتحرك بشكلٍ أفضل وبصورةٍ ملحوظة.

إذا كنتِ تشعرين بالخمول والضعف بسبب قلة النوم وتأخر الرحلة والإجهاد العقلي، فإن الغطس البارد سيُعيد تنشيط عمل الدم في جسمكِ بالعناصر اللازمة للتغلب على يومكِ.إذا كنتِ تعانين من القلق والإجهاد البدني والعقلي، يمكنكِ استخدام العلاج بالماء البارد لإعادة ضبط نظامكِ، والتخلص من الضوضاء الخارجية، وتنشيط حالتكِ العقلية.

كم من الوقت يمكن أن نبقى في الغطس البارد؟

10 دقائق دوت الخليج الوقت الأقصى لخوض هذه التجربة.

ما الفرق بين الغطس البارد والغطس الجليدي؟

يُعزز الغطس البارد صحة الجلد ومناعة الجسم

الغطس البارد هو غمرٌ متحكمٌ به في الماء البارد، حيث يمكنكِ التحكم في درجة حرارة الماء وضبطها باستخدام مُبرد. كما يمكنكِ التحكم في طول الوقت الذي تقضيه بالماء، ويمكنكِ القيام بذلك في المنزل أو أي مكانٍ آخر.

في حين أن الغطس الجليدي غالبًا ما يتم في بيئةٍ باردة بشكلٍ طبيعي، مثل فتح بابٍ أو نافذة للغطس فيها على نهر أو بحيرة متجمدة. هنا، لا يمكن التحكم في درجة حرارة الماء... تحصلين على ما هو متوفر في تلك البيئة؛ هذا هو الغمر الكامل للجسم تقليديًا، وعادة ما يكون سريعًا جدًا من 20 إلى 90 ثانية.

7 فوائد استثنائية لم تكوني تعلميها عن الغطس البارد

بعد الخوض في تفاصيل الغطس البارد، ما رأيكِ لو نتعرف من بلير على الفوائد المذهلة والاستثنائية التي يمكنكِ جنيها من الغطس في هذه الأحواض الباردة؟ لكن بدايةً، ننصحكِ بوجوب مراجعة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية، وكذلك التشاور مع المختصين في هذه التجارب، قبل الذهاب فورًا لمغطس الثلج وإغراق جسمكِ فيه!

والفوائد السبع للغطس البارد تتمثل في الآتي:

يُعزَز الدورة الدموية: يعمل الماء البارد على انقباض الأوعية الدموية، ثم تتسع مرةً أخرى بمجرد الخروج من حوض الغطس. تعمل هذه العملية على تحسين عملية تدفق الدم، وإيصال الأكسجين والمواد المُغذية بكفاءة في جميع أنحاء الجسم.

2. يُقلَل من آلام العضلات: يعمل الغطس في الماء البارد على تقليل الالتهاب والتخلص من حمض اللاكتيك، مما يجعله وسيلة استشفاء مُفضَلة للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية.

3. يُحسَن المزاج: إذ يُحفَز الغطس البارد إفراز الإندورفين والدوبامين، مما يؤدي إلى شعورٍ طبيعي "بالراحة". وقد أبلغ الكثيرون عن انخفاضٍ في مستوى القلق وتحسَنٍ عام في الصحة العقلية بعد خوض هذه التجربة.

4. يدعم جهاز المناعة: أظهر التعرض المنتظم للغطس البارد، زيادةً في عدد خلايا الدم البيضاء وتنشيط دفاعات الجسم الطبيعية، مما يُعزَز المناعة تعزيزًا عامًا.

5. يُحسَن جودة النوم: يمكن أن يؤدي الغطس البارد إلى نومٍ أعمق وأكثر راحة، من خلال خفض درجة حرارة الجسم الأساسية وتعزيز الاسترخاء.

6. يبني المرونة العقلية: يتطلب الغطس في الماء البارد شجاعةً وانضباطًا، وتساعد هذه الممارسة بمرور الوقت على بناء القوة الذهنية، وتعزيز عقلية القدرة على أداء أي شيءٍ في مجالات الحياة الأخرى.

7. يُعزَز صحة الجلد: يعمل الماء البارد على شدَ المسام، وتقليل الانتفاخ، وتحسين لون البشرة، مما يجعله إضافةً طبيعية ومُنعشة لأي روتين للعناية بالبشرة.

في الختام؛ فإن تجربة الغطس في المياه الباردة له مفاعيل إيجابية كبيرة على الصحتين الجسدية والعقلية؛ فهو يُجدَد طاقة الجسم ويُخفف من الالتهابات والقلق كما يُعزَز مشاعر السعادة والإيجابية. ويمكن القيام بهذه المغاطس الباردة تحت إشراف مختصين في هذا المجال، وبعد التشاور مع طبيبكِ الخاص؛ للاستفادة من الغطس البارد المصمم بتقنية متطورة للتحكم في درجة الحرارة ما يضمن تجربةً سلسة ومنعشة.

الصور العامة مأخوذة من إنستغرام.