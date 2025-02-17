فوائد مذهلة لعصير البنجر بالبرتقال

رياض - احمد صلاح - يشتهي الكثير من الأشخاص تناول عصير البنجر أو البرتقال للاستفادة من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات الضرورية للحفاظ على الصحة العامة. ولكن، ماذا لو جمعنا بينهما في مشروب واحد؟

فوائد عصير البنجر بالبرتقال

تقول الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إن عصير البنجر بالبرتقال هو مزيج غني بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم. ومن أهم فوائده:

تعزيز صحة القلب: البنجر يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم بفضل احتوائه على النترات الطبيعية، بينما البرتقال غني بفيتامين سي الذي يعزز صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

البنجر يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم بفضل احتوائه على النترات الطبيعية، بينما البرتقال غني بفيتامين سي الذي يعزز صحة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. تقوية المناعة: فيتامين سي الموجود في البرتقال يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات، كما أن مضادات الأكسدة في البنجر تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز الصحة العامة.

فيتامين سي الموجود في البرتقال يعزز جهاز المناعة ويحارب الالتهابات، كما أن مضادات الأكسدة في البنجر تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز الصحة العامة. تحسين صحة الدم: البنجر غني بالحديد، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم وتحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء، والبرتقال يساعد في امتصاص الحديد بفعالية، مما يعزز صحة الدم.

البنجر غني بالحديد، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم وتحسين إنتاج خلايا الدم الحمراء، والبرتقال يساعد في امتصاص الحديد بفعالية، مما يعزز صحة الدم. زيادة الطاقة وتحسين الأداء الرياضي: النترات الموجودة في البنجر تعزز الأداء البدني وتحسن قدرة التحمل عن طريق تحسين تدفق الأكسجين إلى العضلات.

النترات الموجودة في البنجر تعزز الأداء البدني وتحسن قدرة التحمل عن طريق تحسين تدفق الأكسجين إلى العضلات. تحسين الهضم: الألياف الموجودة في البنجر والبرتقال تدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء.

الألياف الموجودة في البنجر والبرتقال تدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء. تعزيز صحة البشرة: البرتقال غني بالفيتامين سي الذي يحفز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة، كما أن مضادات الأكسدة في البنجر تحمي الجلد من الشيخوخة المبكرة.

البرتقال غني بالفيتامين سي الذي يحفز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة، كما أن مضادات الأكسدة في البنجر تحمي الجلد من الشيخوخة المبكرة. تنقية الجسم من السموم: البنجر يدعم وظائف الكبد ويساعد في التخلص من السموم بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

باختصار، عصير البنجر بالبرتقال ليس مجرد مشروب لذيذ، بل هو معجزة ربانية بكل المقاييس تعود بفوائد صحية كبيرة على الجسم.