اكتشف سر الشباب الدائم! وصفة بذور الكتان لاستعادة نضارة البشرة حتى لو عمرك 70 سنة!

رياض - احمد صلاح - احصلي على بشرة شبابية ونضرة مع وصفة بذور الكتان السحرية! مكوناتها الطبيعية تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات بفعالية، جربيها الآن!

وصفة بذور الكتان السحرية لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجلسرين

1 كوب من الماء

1 ملعقة كبيرة من جل الصبار

2 ورقة من ورق اللورا

طريقة التحضير والتطبيق:

في إناء على النار، ضعي الماء وأضيفي بذور الكتان وورق اللورا. اتركي الخليط يغلي حتى يصبح ثقيل القوام. صفي المزيج ثم أضيفي جل الصبار وزيت جوز الهند وامزجي جيدًا. ضعي الماسك على وجه نظيف واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج مذهلة.

فوائد وصفة بذور الكتان للبشرة

تفتيح لون البشرة وتقليل البقع الداكنة.

محاربة التجاعيد بفضل مضادات الأكسدة الطبيعية.

ترطيب عميق وتهدئة التهابات البشرة.

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