اكتشف سر الشباب الدائم! وصفة بذور الكتان لاستعادة نضارة البشرة حتى لو عمرك 70 سنة!

رياض - احمد صلاح - احصلي على بشرة شبابية ونضرة مع وصفة بذور الكتان السحرية! مكوناتها الطبيعية تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التصبغات بفعالية، جربيها الآن!
وصفة بذور الكتان السحرية لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد
المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة من بذور الكتان
- 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجلسرين
- 1 كوب من الماء
- 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار
- 2 ورقة من ورق اللورا
طريقة التحضير والتطبيق:
- في إناء على النار، ضعي الماء وأضيفي بذور الكتان وورق اللورا.
- اتركي الخليط يغلي حتى يصبح ثقيل القوام.
- صفي المزيج ثم أضيفي جل الصبار وزيت جوز الهند وامزجي جيدًا.
- ضعي الماسك على وجه نظيف واتركيه لمدة 30 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج مذهلة.
فوائد وصفة بذور الكتان للبشرة
- تفتيح لون البشرة وتقليل البقع الداكنة.
- محاربة التجاعيد بفضل مضادات الأكسدة الطبيعية.
- ترطيب عميق وتهدئة التهابات البشرة.
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