غذاء ودواء .. تناولي البيض وعززي صحتكِ وخصوبتكِ وجمالكِ

البيض المسلوق هو واحد من بين الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسم المرأة. لذلك فهو يأتي على رأس الأغذية المثالية التي من الأهمية تضمينها في النظام الغذائي اليومي لها باعتباره أحد أهم مصادر البروتين الضروري جدًا لصحتها وخصوبتها وجمالها، وذلك لاحتوائه على البيوتين، والحديد، والكالسيوم، وأحماض أوميغا3 الدهنية. تُرى ما دوت الخليج فوائد البيض المسلوق للمرأة؟، وهل يوجد وقت مناسب لتناوله؟، وما دوت الخليج علاقته بالهرمونات؟

تناول البيض المسلوق يعزز صحة وجمال المرأة

فوائد البيض المسلوق للمرأة

يقول "معتز الشريف" خبير تغذية " يعد البيض من الأطعمة الخارقة التي تعزز من صحة المرأة، وتقوي مناعتها، وتحول بينها وبين كثير من المشاكل الصحية. مؤكدًا على دوره في المساهمة في نزول الوزن في حالة اتباع حمية مناسبة لتخفيف الوزن. كما أن له دورًا كبيرًا في تعزيز الخصوبة وتحسين النفسية أيضًا."

وتعود فوائد البيض المسلوق للمرأة إلى احتوائه على 155 سعرًا حراريًا، و13 جرامًا من البروتين لكل 100 جرام من البيض. كما أنه يحتوي على 11 جرام من الدهون، منها حوالي 3.6 جرامًا من الدهون المشبعة و4.1 جرامًا من الدهون الأحادية غير المشبعة بحسب الإحصاءات المعلنة عن القيمة الغذائية للبيض.

كما يحتوي البيض على فيتامين أ، د اللذان يعززان من صحة العين، ويعملان على تحسين امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام، إضافة إلى فيتامين B12، ويحتوي البيض على أحماض أوميغا-3 الدهنية المفيدة لصحة القلب والدماغ. احتوائه على الحديد في تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم، فضلًا عن غناه بالفوسفور الذي يساهم في تحسين صحة العظام والأسنان أيضًا، والسيلينيوم ذلك المعدن المهم لحماية الخلايا من التلف كونه أحد أقوى مضادات الأكسدة.

هذه التركيبة الغذائية المتوازنة تجعل البيض من الأغذية المثالية في تعزيز الصحة العامة للمرأة، وفي ما يلي فوائد البيض المسلوق للمرأة:

بناء الأنسجة والعضلات.

تحسين صحة العظام لاحتوائه على فيتامين "د" والكالسيوم اللذان يساعدان في تقويتها والوقاية من هشاشتها.

تعزيز المناعة من خلال تحسين الصحة العامة للمرأة، إذ يحتوي البيض على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات B، الحديد، الزنك، والفوسفور التي تساعد في تحسين وظائف الجسم العامة وتعزيز المناعة.

البيض المسلوق غذاء الرشيقات إذ يحقق السيطرة على الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين الذي يساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام الزائد.

دعم صحة الدماغ لاحتوائه على مادة الكولين التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين وظائف الدماغ وتقوية الذاكرة، مما يمكن أن يكون مفيدًا في مراحل الحياة المختلفة.

مفيد للبشرة والشعر لأن البروتينات والفيتامينات الموجودة في البيض المسلوق تدعم صحة البشرة والشعر، مما يساهم في تقويتهما وجعل البشرة أكثر إشراقًا، ومن ثم الحفاظ على صحة البشرة والشعر والأظافر.

يقلل تناوله من السنوات الدماغية إذا أشارت دراسات حديثة أن تناول 7 بيضات في الأسبوع قد يعزز من صحة القلب

مفيد في فترة الحمل البيض مصدر غني بالحمض الفوليك، الذي يُعتبر ضروريًا لصحة الجنين ويساعد في الوقاية من التشوهات الخلقية.

من فوائد البيض المسلوق للمرأة تعزيز الخصوبة

البيض المسلوق وخصوبة المرأة

يعد البيض منشط طبيعي يعزز من خصوبة المرأة من خلال تنشيط المبايض ومن ثم زيادة فرص حدوث الحمل مع فرض السلامة من المشاكل الأخرى التي قد تقف وراء تأخر الحمل، إذ يحتوي البيض على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات التي تعزز معدلات الخصوبة لدى النساء إلى جانب عدد من الأحماض الأمينية، مثل الكولين التي تعزز من صحة الجنين أيضًا وليس تعزيز الخصوبة فقط، بحسب الشريف.

البيض المسلوق فيتامين الجمال

بحسب القيمة الغذائية التي سبق ذكرها أعلاه، يمكن القول بأن المسلوق هو فيتامين الجمال الطبيعي قليل التكلفة، حيث يحتوي على عناصر غذائية تساعد في الحفاظ على صحة البشرة والشعر والأظافر.

وهذه دوت الخليج فوائد البيض المسلوق الجمالية للمرأة:

صحة البشرة

تجديد خلايا البشرة وتقويتها.

تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحفظ خلايا البشرة وتعمل على تجديدها.

يعزز صحة البشرة ويقلل من الالتهابات، مما يساعد في علاج حب الشباب والتقليل من ظهور التجاعيد لاحتوائه على فيتامين (أ).

صحة الشعر

البروتين الموجود في البيض يعزز نمو الشعر ويجعله أكثر قوة ولمعانًا، فضلًا عن قدرته العالية في ترطيب الشعر ومنع تساقطه.

يحتوي البيض على البيوتين وهو فيتامين B7 الذي يعزز صحة الشعر ويمنع تكسره ويجعله مظهره صحي للغاية.

صحة الأظافر

تقوية الأظافر وزيادة مرونتها لغناه بالبروتين والبيوتين ومن ثم وقايتها من الكسر.

من فوائد البيض المسلوق للمرأة تعزيز المناعة ويمكن تناوله في أي وقت

ما هو أفضل وقت لتناول البيض المسلوق؟

بحسب الشريف، لا يوجد وقت معين لتناول البيض، فهو غذاء مثالي يمكن تناوله في أي وقت، ولكن توجد بعض الأوقات التي يفضل فيها تناول البيض المسلوق كما يلي:

في الصباح (كوجبة إفطار) باعتباره مصدر ممتاز للبروتين الذي يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، ويوفر الطاقة التي يحتاجها الجسم، مما يجعله خيارًا جيدًا في وجبة الإفطار، وبخاصة لخدمة هدف تخفيف الوزن.

يعد البيض المسلوق خيارًا مثاليًا بعد ممارسة الرياضة لأنه غني بالبروتين الذي يساعد في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة التالفة.

يمكن الاعتماد عليه في حمية تخفيف الوزن كوجبة خفيفة بين الوجبات، لأن البروتين يقلل من الشعور بالشبع.

قبل النوم، أفاد الشريف بأنه توجد أقاويل عديدة عن البيض من بيها خطورة تناوله في الليل، وهذا ليس بقول صحيح ولا يوجد له أي إسناد علمي سليم. كما أن تناول البيض المسلوق قبل النوم قد يحقق استرخاء العضلات نظرًا لأن البروتين يساعد في عملية الإصلاح والنمو.

معتز الشريف خبير تغذية

خلاصة القول

تتحقق فوائد البيض المسلق للمرأة عند تضمينه في النظام الغذائي الصحي لها، لما له من أهمية كبيرة جدًا، أهمها تعزيز صحة العظام والعضلات، وتحسين الرؤية وتعزيز صحة العين والبشرة والشعر، ذلك إضافة إلى فوائده في تعزيز خصوبة المرأة ومحاربة الشيخوخة. يوصي الشريف بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول البيض من قبل الأشخاص الذي لديهم رد فعل تحسسي، كما يجب على الأم التي تمارس الرضاعة الطبيعية، الامتناع عن تناول البيض إذ كان طفلها يعاني من الحساسية الغذائية.

مع تمنياتي لكِ بدوام الصحة والعافية والجمال،،،