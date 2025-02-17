أحبَي نفسكِ أولًا: تعلمي نصائح الخبراء حول كيفية العيش الجيد كل يوم

لن يتسنى لكِ حب الآخرين، ما لم تحبي نفسكِ أولًا، وبشكلٍ جيد.. مقولةٌ سمعتها أو قرأتها في مكانٍ وزمنٍ ما، لكنها بقيت عالقةً في رأسي.

بالفعل؛ إن حب الذات هو أهم شيءٍ يجب أن نسعى إليه وأن نعمل على تحقيقه كل يوم، لأن تعلَم حب وتقدير أنفسنا سيُعلَمنا كيف نحب ونُقدّر الآخرين. وكلما كنا مُحبين ومتعاطفين مع أنفسنا، كلما استطعنا التعاطف مع من حولنا.

التسامح والغفران، تقدير الذات والعمل على تصويبها، الافتخار بالإنجازات الشخصية مهما كان حجمها وقدرها، والسعي لتطوير الذات وتحفيزها على النجاح دومًا؛ كلها أمورٌ أساسية من الضروري وضعها في قائمة سلم الأولويات الحياتية. فنحن قبل الجميع، وكلما أحببنا أنفسنا واعتنينا بها جيدًا، كلما استطعنا الاعتناء بالآخرين.

بمعنى بسيط وأكثر دقة: من لا يستطيع أن يحب نفسه، لن يستطيع أن يحب أحدًا. هذه دوت الخليج القاعدة الأساسية والمهمة التي ينبغي على كل امرءٍ أن يتبَعها، خصوصًا النساء؛ لأن قدرًا كبيرًا من الاهتمام والرعاية والحب واللطف والمسامحة، مطلوبٌ منا كأناث نحتوي الآخرين ونهتم بشؤونهم ونرعاهم منذ الولادة وحتى الشيخوخة.

كامرأة، عليكِ يا عزيزتي أن تتعلمي وتَتقني أصول الحب والرعاية، لأن الجميع يحتاجها منكِ. والأمر ذاته ينطبق بالتاكيد عليكِ، لذا لا تُهملي نفسكِ في خضم مسؤولياتكِ الكثيرة والمهمة. تعلَمي كيف تحبين نفسكِ أولًا، وكيف تضعين نفسكِ وراحتكِ وسعادتكِ في المقدمة؛ ليس بدافع الأنانية والنرجسية، وإنما لأهمية ما تشعرين به تجاه نفسكِ وانعكاسه على المحيطين. سيرى زوجكِ وأولادكِ وأخوتكِ وصديقاتكِ تقديركِ العالي لنفسك، وعندها سيشعرون بالراحة والاطمئنان تجاهكِ. لأن من تقدر على حب ذاتها والتضحية لأجل سعادتها وراحتها، لن تتوانى عن فعل الشيء نفسه للآخرين.

حب الذات.. قيمةٌ كبيرة

6 نصائح لحياةٍ أفضل

لا يمكن لأحد أن يحبكَ أكثر مما تحب نفسك؛ قالها ليو تولستوي الكاتب الروسي الشهير، وأصاب بها جيدًا.

فحب الذات هو شعورٌ داخلي عميق بالرضا والتقدير؛ ويُعتبر حب النفس أساس السعادة الحقيقية، فهو يمنحنا الشعور بالثقة والقدرة على مواجهة تحديات الحياة. نجني من حب الذات الثمار الآتية:

1. نرى أنفسنا بأفضل صورة، ونفخر بإنجازاتنا دون الحاجة لموافقة وتقدير الآخرين.

2. نصبح أكثر قدرةً على مسامحة أنفسنا عند الوقوع في الخطأ، ونستفيد من تجاربنا للتعلَم والتطور.

3. حب الذات يجعلنا أكثر إيجابية في نظرتنا للحياة، مهما كانت قاسية، ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا.

4. نصبح أكثر قدرةً على مساعدة الآخرين ونشر السعادة في محيطنا.

في عيد الحب اليوم، ليس هناك أفضل من نصيحة حب الذات، كي نرتقي بأنفسنا ونتقن حب الآخرين، وبالتالي ننعم بحياةٍ سعيدة وصحية. فما رأيكِ عزيزتي، لو اطلعنا معًا في مقالة اليوم، على نصائح الخبراء لجهة كيفية تعلَم العيش الجيد كل يوم، والذي سيساعدنا على تعزيز مشاعر الحب والتقدير تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين؟

6 نصائح لحياةٍ أفضل

إن العافية أمرٌ شخصي وخاص مثل أصابعكِ، لا تشبه أصابع الآخرين ولكنها تفعل الأشياء ذاتها. وكلما كانت العافية الذاتية على قدرٍ كبير من الإرتقاء والسمو، كلما كانت صحتنا الجسدية والنفسية والعقلية أفضل.

في سؤالٍ تمَ توجهيه لعددٍ من خبراء الصحة والعافية في منتدى Live Well London، الذي يحتفل بالعافية والتغذية والرفاه العاطفي والجسدي، حول أفضل نصائحهم للعيش بشكلٍ جيد كل يوم – تمَ استخلاص 6 نصائح قيَمة لحياةٍ أفضل:

1. اعثري على التوازن

"لا تجبري نفسكِ على الاستيقاظ في الساعة 6 صباحًا كل يوم للركض أو شرب العصائر الخضراء. اجعلي النشاط جزءًا من نمط حياتكِ، وقومي بتفضيل الأكل الصحي عندما تستطيعين، إنما لا تحرمي نفسكِ من مكافأةٍ بسيطة مثل قطعة شوكولاتة أو كيكة عندما ترغبين في ذلك. وحاولي التأكد من حصولكِ على فترة نوم لمدة 7-8 ساعات في الليلة إذا استطعتِ"، تقول راشيل إيفانز، مدونة صحية حائزة على جوائز، Healthy & Psyched.

2. مارسي الرياضة للاستمتاع

"اعثري على شيءٍ تستمتعين بفعله كل يوم، يجعلكِ تشعرين بالصحة. ما يناسبكِ قد لا يكون بالضرورة ما يناسب أفضل صديقةٍ لكِ أو مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو زميلة. خذي هذه المتعة وحاولي دمجها في روتينكِ اليومي؛ إسعي للحركة كل يوم بطرقٍ مختلفة. في بعض الأحيان يكون ذلك بكثافةٍ عالية، وفي بعض الأحيان يكون مجرد تمدد"، تشرح كلاريسا لينهار، أخصائية تغذية مسجلة.

كوني نفسكِ واسعي لخطواتٍ صغيرة توصلكِ إلى تغييرات كبيرة في حياتك

3. ارفضي الكمال

"الأمر كله يتعلق بالاتساق، وليس الكمال، والتغذية وليس الحرمان. إن العناية الذاتية ضرورةٌ وليست رفاهية. ابدأي بإجراء تغييراتٍ صغيرة قابلة للتنفيذ، يمكن أن تصبح جزءًا من حياتكِ اليومية؛ يمكنكِ البناء عليها وإنشاء نمط حياةٍ يساعدكِ على تحقيق أهدافكِ الصحية. لديَ طفل يبلغ من العمر عامين، لذا نذهب في نزهةٍ يومية، أو نركض في الحديقة أو نذهب للعب، أيًا كان ما يناسب ذلك اليوم. ليكن هدفكِ ممارسة الرياضة عدة مرات في الأسبوع، وهي مزيجٌ من التمرين المنزلي باستخدام مقاطع فيديو إنستغرام ويوتيوب. لستُ جيدة في ذلك ولكنني أحاول بذل قصارى جهدي في اليوغا أيضًا - التمارين العلاجية مهمة للغاية لصحة الهرمونات!"، تؤكد أنجيليك باناجوس، معالجة تغذية.

4. خطواتٌ صغيرة لتغييراتٍ كبيرة

"يمكن أن تكون العناية الذاتية بسيطةً مثل تناول وجبة الإفطار المفضلة لديكِ، أو الحصول على نومٍ جيد ليلاً، أو إيقاف تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي في المساء. لا يجب أن يكون الأمر عملاً ضخمًا، فمجرد أخذ كلبي في نزهة يجعلني أشعر بتحسن. أحاولُ ألا أهتم بما يفعله الآخرون، وأركزُ على ما يناسبني" بحسب لورا فيلان، ممارسة اضطرابات الأكل.

5. ركَزي على ما تشعرين به

"ضعي أهدافًا جوهرية، وليس فقط أهدافًا خارجية. ركَزي على الكيفية التي تريدين أن تشعري بها، ولماذا ستساعدكِ الصحة على توفير المزيد من السعادة والرفاه لنفسكِ، بدلاً من كيفية تغيير مظهركِ. إن كتابة اليوميات أو العمل مع مدرب الحياة أمرٌ رائع لاكتشاف الذات، وكلاهما أقومُ به وأمارسه بنفسي"، إيمي راشوورث، مدربة الثقة والتحول في الحياة، Wellness with Amy.

حبكِ لنفسكِ واعتناؤكِ بها يساعدانكِ على عيش حياةٍ أفضل كل يوم

6. كوني نفسكِ

"لا تشعري بالحاجة إلى التوافق أو ملاءمة المثل الأعلى لشخصٍ آخر. افهمي ما يناسبكِ واعثري على طريقتكِ الخاصة. احتضني الثقافة والمساواة والتنوع واللياقة البدنية والصحة واعترفي باحتياجاتك الغذائية الفردية. الحياة أكثر متعةً عندما تتحدين التقاليد وتكسرين القواعد وتتابعين شغفكِ؛ لماذا تتأقلمين عندما يمكنكِ التميز؟"، شيفراج باسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Innermost.

في الخلاصة؛ فإن حب الذات مسألةٌ جوهرية ينبغي علينا المحافظة عليها وتعزيزها، إذا كنا نسعى فعلًا لتقديم الحب للآخرين. وهي أمرٌ ضروري يجب البدء فيه منذ عمرٍ مبكر، بحيث نشجع فتياتنا وفتياننا على حب أنفسهم وتقديرهم لذاتهم، كي يتمكنوا من نشر السعادة والحب من حولهم.

في عيد الحب اليوم، هذه فرصتكِ عزيزتي لتحبَي نفسكِ، وتقدّريها، وتتعاملي مع رفاه الحياة وصحتها ليس كواجب وإنما كالتزام. فتعزيز الصحة ورفاهها سيعود عليكِ بالتأكيد بفوائد جمة، تلحظين آثارها على صحتكِ الجسدية والنفسية والفكرية على المدى الطويل.