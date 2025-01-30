العالم اليوم - فيديو لاصطدام طائرة بمروحية أثناء هبوطها في مطار بواشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 06:24 صباحاً - قالت إدارة الطيران الاتحادية إن طائرة ركاب اصطدمت بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن.

وأضافت إدارة الطيران أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات، ولكن تم تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط من المطار القريب من واشنطن.

ووفق مراسل "دوت الخليج" في واشنطن، فإن معلومات أولية تشير الى ان طائرة الركاب كانت تقلّ ما يقرب من 60 شخصا ولا حديث حتى اللحظة عن نتائج عمليات الإنقاذ والبحث.

وأكد مصدر في شركة "أميركان إيرلاينز" أنه "يفترض وجود 60 راكبا على متن الطائرة التي تحطمت".

وكانت إدارة مكافحة الحرائق في واشنطن قد قالت إن طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك بالقرب من مطار رونالد ريغان في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وأشارت إدارة مكافحة الحرائق إلى أن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث.

وذكرت إدارة شرطة العاصمة على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أنها تستجيب لحادث تحطم طائرة على ما يبدو في نهر بوتوماك.

وحسبما قالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي فإن "عملية بحث وإنقاذ تشارك فيها عدة وكالات جارية".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار رونالد ريغان اصطدمت بمروحية قبل هبوطها.

ولاحقا قال البيت الابيض أكد أن طائرة ركاب اصطدمت بمروحية في الجو فوق واشنطن.

من جانبه، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز في منشور على إكس: "سقوط قتلى جراء تصادم بين طائرتين في الجو".