العالم اليوم - بعد حظر حساباته.. ميتا تدفع 25 مليون دولار لإنهاء دعوى ترامب

انتم الان تتابعون خبر بعد حظر حساباته.. ميتا تدفع 25 مليون دولار لإنهاء دعوى ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 06:24 صباحاً - وافقت شركة ميتا بلاتفورمز الأميركية (المالكة لفيسبوك وإنستغرام) على دفع حوالي 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس دونالد ترامب بشأن تعليق الشركة لحساباته بعد مهاجمة عدد من مؤيديه لمبنى الكونغرس بواشنطن في السادس من يناير 2021.

كان ترامب قد رفع دعاوى قضائية ضد تويتر المعروفة حاليا باسم إكس، وميتا، وألفابت المالكة لغوغل، بالإضافة إلى رؤساء تلك الشركات مدعيا أنها تسكت وجهات النظر المحافظة على نحو غير قانوني.

وجرى تعليق حسابي ترامب في فيسبوك وانستغرام بعد أحداث الكونغرس وخطاب له كرر فيه ادعاءات كاذبة بأن هزيمته في الانتخابات الرئاسية كانت نتيجة احتيال واسع النطاق.

ومن مبلغ التسوية، سيذهب 22 مليون دولار إلى صندوق لمكتبة ترامب الرئاسية، بينما سيخصص باقي المبلغ للرسوم القانونية ومدعين آخرين في القضية.

وقدمت ميتا المالكة لفيسبوك إشعارا بشأن التسوية في محكمة اتحادية في سان فراسيسكو.