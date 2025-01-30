نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام ستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره ستيوا بوخارست الروماني، في إطار منافسات مسابقة الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025.

مانشستر يونايتد يواجه ستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

ويحتضن ملعب الوطني معقل الفريق الروماني، مباراة المان يونايتد وبوخارست، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل اليونايتد المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما يأتي بوخارست في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

موعد مواجهة مانشستر يونايتد وستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

من المقرر، أن تنطلق أحداث المواجهة يوم الخميس الموافق 30 يناير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر يونايتد وستيوا بوخارست في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة bein sports HD1.