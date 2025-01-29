نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنتايج يغيب عن المران الجماعي ويتمسك بحسم موقفه مع جروس في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن المغربي محمود بنتايج غاب عن مران الزمالك اليوم الثلاثاء بعد أزمته في القلعة البيضاء وذلك قبل مواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل. بنتايج يغيب عن المران الجماعي أضاف:"بنتايج رفض خوض التدريبات الجماعية قبل حل أزمته مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني". وواصل:"ووعد عبد الواحد السيد بنتايج بعقد جلسة معه لتقريب ووجهات النظر مع جروس المدير الفني لحل أزمة مشاركته في المباريات".