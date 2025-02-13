ريال مدريد لن تعدل عقد فينيسيوس رغم اهتمام الأهلي

رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن موقف نادي ريال مدريد الثابت تجاه عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك في ظل التكهنات المتزايدة حول رغبة نادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير مفصل نشرته اليوم الخميس أن إدارة ريال مدريد لن تقوم بأي تعديلات على عقد فينيسيوس، سواء خلال الموسم الحالي أو بعد انتهائه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الملكي تتعامل بحزم مع قضايا العقود والرواتب، حيث تضع مصالح النادي فوق أي اعتبارات أخرى. وأكدت أن ريال مدريد لن تستجيب لأي ضغوط خارجية أو داخلية تتعلق بزيادة رواتب اللاعبين أو تعديل عقودهم، بل تحدد القيمة التي تراها مناسبة لكل لاعب بناءً على أدائه ومساهمته في الفريق.

فينيسيوس جونيور، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، انضم إلى صفوف ريال مدريد في موسم 2018/2019 قادماً من نادي فلامنجو البرازيلي. ومنذ ذلك الحين، تطور أداء اللاعب بشكل ملحوظ، ليصبح أحد أهم العناصر في تشكيلة الفريق المدريدي. خلال الموسم الحالي، شارك فينيسيوس في 30 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 12 أخرى، بمعدل مشاركة بلغ 2419 دقيقة لعب.

ويعتبر فينيسيوس أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإسباني، حيث يتمتع بسرعة فائقة ومهارات فردية عالية تجعله عنصراً أساسياً في خط هجوم ريال مدريد. ومع ذلك، فإن إدارة النادي تؤكد أن أي محاولات لتعديل عقده أو التفاوض على انتقاله ستواجه برفض قاطع.

من جانب آخر، يبدو أن نادي الأهلي المصري يرى في فينيسيوس إضافة قوية لفريقه، خاصة مع سعيه الدائم لتعزيز صفوفه بلاعبين عالميين. إلا أن التقرير الصحفي يؤكد أن ريال مدريد لن تفرط في اللاعب البرازيلي، خاصة في ظل الأداء المتميز الذي يقدمه مع الفريق.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تتعامل مع قضايا العقود بمنتهى الشفافية مع اللاعبين، حيث يتم إبلاغهم بشكل واضح بعدم إمكانية إجراء أي تعديلات على عقودهم خلال الفترة الحالية. وهذا ما ينطبق على فينيسيوس، الذي يبدو أنه سيستمر في ارتداء قميص الفريق الملكي دون أي تغييرات في شروط عقده.

في النهاية، يبقى فينيسيوس جونيور أحد أهم الأصول في تشكيلة ريال مدريد، حيث يسعى النادي إلى الحفاظ على نجومه الأساسيين في ظل المنافسة الشديدة في السوق الانتقالات الصيفية. وبينما تتطلع الأندية الكبرى إلى تعزيز صفوفها، يبدو أن ريال مدريد لن تفرط في لاعب مثل فينيسيوس بسهولة.