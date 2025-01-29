نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | مصدر مقرب من رشاد المتولي لـ "دوت الخليج الرياضي": رغبة اللاعب هي الأهلي والأمر في يد بتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي من الأيام الأخيرة بميركاتو يناير الجاري، العمل على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمواصلة السيطرة على البطولات المحلية والقارية، في ظل مشاركته بكأس العالم للأندية القادمة والمنتظرة بشكلها الجديد.

ونجح المارد الأحمر في ضم 3 صفقات رسمية حتى الآن وهم السلوفيني نيج جراديسار، ومصطفى العش مدافع نادي زد، ولاعب خط وسط نادي بتروجيت. أحمد رضا، الذي لفت الأنظار بشدة.

الأهلي يقترب من توقيع رشاد المتولي

وتردد اسم رشاد المتولي نجم خط وسط لاعب بتروجيت في الساعات الماضية والذي نال إعجاب مسؤولي النادي الأهلي في الفترة الماضية، لمواصلة تدعيم هذا المركز.

وأكد مصدر قريب من رشاد المتولي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي":" ما تم نشره حول توقيع رشاد على عقود رسمية غير صحيح".

وتابع:" المفاوضات لا تزال جارية والأمر في يد إدارة بتروجيت فقط، لأن اللاعب رغبته الأولى هو النادي الأهلي".