اليوم .. السيب يدشن مشواره بمواجهة الريان القطري بطموحات كبيرة لوضع قدم فـي الدور نصف النهائي

فـي البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

يدشن نادي السيب اليوم الثلاثاء مشواره في البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بنادي عمان حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وذلك عندما يلاقي نادي الريان القطري حامل اللقب في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن المجموعة الأولى للبطولة، التي تضم ايضا معهما نادي النور السعودي بعد انسحاب النجمة البحريني من البطولة، حيث اقتصر عدد الأندية في المجموعة الاولى على ثلاث أندية فقط مقابل 4 أندية في المجموعة الثانية وكان أول لقاءات المجموعة جمع بين نادي الريان القطري والنور السعودي انتهى بفوز الريان القطري بنتيجة 31/‏26 حيث وضع نادي الريان أول قدم له للوصول الى الدور نصف النهائي للبطولة.

وتعد هذه المشاركة الخامسة لنادي السيب في البطولة الخليجية للاندية أبطال الكؤوس، حيث كانت المشاركة الاولى عام 1989 حل في المركز الخامس والمشاركة الثانية كانت عام 2004 وحل ايضا المركز الخامس والمشاركة الثالثة عام 2008 بنظام المجموعتين واحتل المركز الرابع في مجموعته بدون اي نقاط التي ضمت اندية الاهلي السعودي والنجمة البحريني والاهلي القطري والمشاركة الرابعة كانت في عام 2009 وايضا وقع في المجموعة الثانية بالبطولة بجوار اندية الاهلي السعودي والاهلي البحريني والشباب الاماراتي ولم يوفق في الحصول على اي نقطة بالمجموعة وظل في المركز الرابع وتعتبر هذا المشاركة الخامسة لنادي السيب بالبطولة ضمن المجموعة الاولى بجوار ناديي الريان القطري والنور السعودي .

ويدخل نادي السيب لقاء اليوم وهو عازم على تحقيق أول انتصار له في البطولة من أجل الوصول الى الدور نصف النهائي للبطولة بعدما نال قسطا وافرا من الراحة واستطاع التعرف على مستوى ناديي الريان والنور في اللقاء الاول وهذا الامر سوف يسهل المهمة امام المدرب الوطني نبيل البلوشي ومساعده احمد الهنائي في وضع الخطة والتشكيلة المناسبة التي سيخوض بها لقاء اليوم وهو يدرك جيدا مدى امكانيات الريان القطري حامل اللقب الذي يطمح هو الاخر الى تحقيق الفوز الثاني له في البطولة وضمان بشكل كبير الوصول الى المربع الذهبي دون انتظار المباراة الاخيرة في المجموعة التي تجمع السيب والنور السعودي لذلك يجب على نبيل البلوشي حث لاعبيه واعطائهم جرعات تحفيزية كبيرة من أجل تقديم مستوى افضل في اللقاء بهدف الظفر باول نقاط له في البطولات الخليجية .

ودخل السيب معسكرا داخليا قصيرا قبل انطلاق البطولة تم تقسيم تدريبات على فترتين صباحية ومسائية تم التركيز فيها على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتطبيق مجموعة من التدريبات التكتيكية وخاض تجربة ودية أمام نادي دبا الحصن الاماراتي خسرها بنتيجة 26/‏28 وكانت هذه المباراة بمثابة البروفة الاخيرة للسيب للتعرف على اماكن الضعف والقوة في الفريق حيث استطاع نبيل البلوشي وضع حلول مناسبة لها علما بان نادي السيب يحتل حاليا المركز الثاني في الترتيب العام للدوري بعد المستوى الفني الرائع الذي ظهر به منذ بداية الدوري .

وقد تعاقد نادي السيب مع اللاعب البحريني أحمد رضا وتم الاستعانة باللاعب مهند الزرافي من نادي اهلي سداب للمشاركة مع الفريق في البطولة بالاضافة الى القائمة السابقة .

نبيل البلوشي : جاهزون للقاء الريان القطري

قال مدرب نادي السيب لكرة اليد نبيل البلوشي بان فريقه جاهز للقاء فريق الريان القطري في اول لقاءات الفريق في هذه البطولة بعد الراحة الطويلة التي قضاها الفريق منذ انطلاق منافسات البطولة واشار البلوشي ان الفترة التي خضع لها الفريق للراحة مكنتنا من متابعة مستويات جميع الفرق المشاركة وخاصة فرق مجوعتنا التي تضم كلا من الريان القطري والنور السعودي وتابعنا الفريقين بشكل جيد وعرفنا كافة التفاصيل ومستويات لاعبيهم.

واشار بان مباراة اليوم ليس بالسهلة امام فريق الريان صاحب البطولات وصاحب السجل الجيد في هذه البطولة ويملك امكانيات جيدة ولاعبين محترفين على طراز عالي وسوف نسعى الى الخروج بنتيجة الفوز من اجل ضمان التاهل الى الدور الثاني وهذه المجموعة بها فرصة ومنافسة اكبر للتاهل الى المربع الذهبي.

واضاف البلوشي بان الفريق اكمل جاهزيته لهذه المشاركة بعد معسكر تدريبي داخل مسقطـ خاض خلاله الفريق مباراة واحدة امام دبا الحصن، وخاض لاعبنا المحترف البحريني احمد رضا واللاعب الجناح مهند الزرافي لاعب اهلي سداب تلك التجربة ووقفنا على ذلك اللقاء بشكل كبير في تصحيح وضع الفريق ونتمنى من اللاعبين التركيز بشكل كبير في هذا اللقاء.

تقنية الفار تتواجد بالبطولة

حرصت اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد والتي تستضيفها سلطنة عمان ممثلة بنادي عمان حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري على تواجد تقنية الفار في جميع المباريات، وذلك من اجل تطبيق مبدأ النزاهة والشفافية في اتخاذ جميع القرارات المناسبة من قبل الحكام واعضاء اللجنة الفنية في حالة ارتكب احد لاعبي الفريقين مخالفة تستحق احتساب ركلة جزاء أو أعاق مدافع الفريق لمهاجم الفريق الخصم أو حتى في الحالة التي يدعي فيها عرقلته.

الكويت الكويتي يجدد آماله بالبطولة ودبا الحصن خارج حسابات المربع الذهبي

نجح فريق الكويت الكويتي من تحقيق اول فوز له في منافسات البطولة الخليجية لكرة اليد، ضمن لقاءات المجموعة الثانية وعلى حساب فريق دبا الحصن الذي خسر لقاءه الثاني تواليا وبات غائبا عن منافسات المربع الذهبي، فيما جدد الكويت آماله بالتأهل حيث سيخوض دبا الحصن لقاءه القادم امام العربي القطري ويلعب الكويت الكويتي مع نادي عمان وتمكن الكويت الكويتي من انهاء المباراة بنتيجة 34/22 انتهى شوطها الاول بنتيجة 20/8.

فرض الكويت الكويتي سيطرته على مجريات الشوط الاول بعد ان تمكن من استغلال اغلب الفرص التي سنحت له في الشوط وتمكن من توسيع الفارق مع الدقائق الاولى من المباراة حتى اوصل الفارق الى سبع نقاط عند الدقيقة العاشرة والنتيجة 9/2 وجاءت افضليت الكويت من خلال خط دفاعه الذي تمكن من ايقاف هجوم فريق دبا الحصن وبفضل حارسه حسن صفار الذي تصدى للعديد من الكرات، وعمل دفاع الكويت على مراقبة خط هجوم دبا الحصن في فترات الشوط، وبعد محاولات تمكن دبا الحصن من اضافة النقطة الثالثة له بعد الدقيقة العاشرة ومع منتصف الشوط توسع الفارق لصالح الكويت الى عشرة نقاط عند النتيجة 13/3 ولم يجد بعدها الكويت اية صعوبة في تسجيل الاهداف اعتمد في خط هجومه طوال الشوط على اللاعبين سيف العدواني ومحمد رضاي وانجل زليتا وتمكن من ايصال النتيجة الى 16/4 مع تبقي عشرة دقائق من زمن هذا الشوط واصل الكويت تقدمه وعروضه الجميلة مع تراجع كبير للاعبي دبا الحصن لينتهي الشوط الاول بنتيجة 20/8.

ومع الشوط الثاني نجح دبا الحصن في الدقائق الاولى من تقليص الفارق باحرازه ثلاثة نقاط وأوصل النتيجة الى 11/21 ومن ثم قلص الفارق الى ثماني نقاط بعد ان نجح اللاعب علي عبدالقادر من تسجيل عدد من النقاط وارباك خط دفاع الكويت الا ان الكويت عاد للتسجيل وتمكن من ايصال النتيجة الى 24/15 مع الدقائق العشر الاولى ليحافظ بعدها الكويت على مستواه وينجح في الابتعاد مجددا وتمكن من ايصال النتيجة الى 29/20 عند الدقيقة 20 ولعب بعدها بهدوء وحافظ على النتيجة لينتهي اللقاء بنتيجة 34/22 وحصل على جائزة افضل لاعب في المباراة سيف العدواني لاعب الكويت الكويتي . أدار اللقاء الحكمين السعوديين حسن الكعيبي ومحمد ملائكة وراقبها الحكام العماني راشد الشمخي والقطري فهد الكعبي والقطري حمد النعيمي مراقبا عاما والمنتصف مسجلا والمعتصم الدغيشي ميقاتيا.