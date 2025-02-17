أوميجا تبدأ العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026

بدأ رسميًا العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026. وبصفتها الميقاتي الرسمي للحدث، احتفلت أوميجا بهذه المناسبة من خلال فعالية خاصة تحت شعار «عام واحد على الانطلاق» في ميلانو، إحدى المدينتين المضيفتين للألعاب. كشفت أوميجا عن ساعة العد التنازلي الرسمية في ساحة بيازا ديل دومو، بجوار كاتدرائية ميلانو الشهيرة، وتم تصميم هذه الساعة العملاقة على شكل كرة ثلجية، مع نظام تدفق هواء مبتكر يُحدث تأثير تساقط ثلوج اصطناعية مستمر حول شعار المنافسة، مما يضفي أجواءً شتوية ساحرة. وتتميز الساعة بشاشات رقمية حديثة، تعرض الوقت المتبقي حتى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في 6 فبراير 2026، وكذلك دورة الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق في 6 مارس 2026. شهد الحدث حضور نخبة من الشخصيات الرياضية والدولية، من بينهم: راينالد آيشلمان رئيس أوميغا ورئيسها التنفيذي وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وألان زوبريست المدير التنفيذي لتوقيت أوميغا؛ وجيوفاني مالاغو، رئيس مؤسسة ميلانو كورتينا 2026.

قال راينالد آيشلمان رئيس أوميغا ورئيسها التنفيذي: يمكننا بالفعل الشعور بالحماس والإثارة المتزايدة مع اقتراب انطلاق فعاليات ميلانو كورتينا 2026. نحن نعلم أن الرياضيين سيضعون أحلامهم على هذا الحدث الكبير، وهذا يجعلنا في أوميغا فخورين للغاية بمعرفة أننا سنكون هناك لتوثيق لحظاتهم التاريخية.

من جانبه أعرب توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن تقديره لدور أوميغا في ضبط الوقت، قائلاً: لم يتبق على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026 سوى عام واحد فقط، ويمكننا بالفعل أن نشعر بالترقب المتزايد.

أما ألان زوبريست المدير التنفيذي لتوقيت أوميغا فتحدث عن أهمية التوقيت الدقيق خلال المنافسات: بخبرتنا العريقة في قياس الزمن وضبط البيانات، تتطلع أوميغا إلى توثيق كل لحظة فارقة خلال دورة ميلانو كورتينا. نحن واثقون من أن هذه النسخة ستكون مليئة بالمنافسات القوية والنتائج الحاسمة.

بدوره عبّر جيوفاني مالاجو، رئيس مؤسسة ميلانو كورتينا 2026عن حماسه قائلاً: بدء العد التنازلي مع أوميغا اليوم هو لحظة مليئة بالعواطف. حفل الافتتاح أصبح أقرب من أي وقت مضى، ونتطلع بفارغ الصبر إلى استضافة العالم هنا في إيطاليا. أنا متأكد أن ميلانو وكورتينا ستقدمان تجربة رياضية استثنائية.