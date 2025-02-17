إشهار لجنة الفروسية بولاية العامرات

العامرات ــ من عبدالله الجرداني:
أعلن الاتحاد العماني للفروسية والسباق عن إشهاره للجنة الفروسية بولاية العامرات، جاء ذلك خلال الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة لمدة سنة تأسيسية، بعدها تتم عملية الانتخاب وفق الضوابط المعمول بها في الإتحاد وتضم اللجنة كلا من: مازن بن سليمان بن عيسى رئيساً وسالم بن على بن خميس المعشري نائبا للرئيس، والدكتور جمعة بن راشد بن سلطان المشايخي أمينا للسر، ومازن بن يحيى بن محمد الناعبي أميناً للصندوق، وعضوية كل من : عمار بن خليفة بن مبارك الرحبي و خليفة بن حمد بن خميس الراسبي وخالد بن محمد بن حمود الوهيبي.
وسوف تتمكن اللجنة بعد هذا الإشهار أن تمارس أعمالها في تنشيط رياضة الفروسية، الأمر الذي سيمكنها من تنظيم مسابقات تعنى بالخيل في مختلف الرياضات، ومنها رياضة الخيل التقليدية (ركض العرضة) و القدرة والتحمل و مسابقة التقاط الأوتاد ومسابقة قفز الحواجز.
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