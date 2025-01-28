انت الأن تتابع خبر اوعي تغسليهم قبل الطبخ البكتيريا هتفترس المكان!! احذر من غسل اللحوم والدجاج قبل الطهي!!.. ضحكوا علينا زمان وقالوا لازم نغسلها بس كنا غلط! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك عدم مستمرة لدى جميع سيدات البيوت بخصوص تحضير اللحوم سواء كانت لحوم حمراء أو حتى دجاج وتكمن في القيام بغسل تلك اللحوم وعلى الرغم من أن هذه الطريقة هي الطريقة المستساغة لدى الجميع ويقومون بتكرارها بشكل دائم اعتقاداً منهم أن هذا هو أولى علامات النظافة والتعقيم للحوم، غير أن الدراسات الحديثة أثبتت أن هذا الأمر خاطئا تماما ويتسبب في إحداث الكثير من المشكلات التي يصعب علاجها بعد ذلك وإليكم تفاصيل هذه المعلومة.

احذر من غسل اللحوم والدجاج قبل الطهي

قام خبراء التغذية في مصر بتوضيح كارثة عظيمة تقوم بها جميع الأمهات في المنزل، حيث يتم اخراج الدجاج أو اللحم من الثلاجة ومن ثم غسلها تحت الماء الجاري، وتعتبر هذه الطريقة خاطئة تماما بسبب نشر البكتيريا والجراثيم في المكان وربما ترسبها على الأسطح أو الأطعمة المختلفة ونقل البكتريا بعد ذلك الى الجسم عن طريق الفم أو التنفس، وبهذه الطريقة يصاب الشخص بالعديد من الأمراض، لذلك يجب تجنب هذه الطريقة تماما والاعتماد على طرق النظافة الصحية والطبية.

احترس البكتريا تتناثر