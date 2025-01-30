دوري أدنوك الإماراتي (14). شباب الأهلي ضيفاً على البطائح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق شباب الأهلي في ضيافة البطائح اليوم، الخميس، الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، الأولى إياباً، من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم.

يدخل فريق البطائح هذه المباراة وهو في المركز الثاني عشر بـ 11 نقطة حصل عليها من 3 انتصارات وتعادلين فيما تعرض للخسارة في 8 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقى 27 هدفاً.

ويتواجد فريق شباب الأهلي في المركز الثاني بـ 32 نقطة حصدها من 10 انتصارات وتعادلين وله مباراة مؤجلة، ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واهتزت شباكه 11 هدفاً.

مباريات اليوم

خورفكان × العين- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

البطائح × شباب الأهلي- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

الوصل × اتحاد كلباء- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

ترتيب فرق المقدمة

1- الشارقة: 34 نقطة

2- شباب الأهلي: 32 نقطة

3- العين: 22 نقطة

4- الوحدة: 22 نقطة

5- النصر: 22 نقطة