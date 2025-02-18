الأهلي يفقد 6 لاعبين في لقاء القمة 129

رياض - احمد صلاح - يواجه النادي الأهلي تحديات كبيرة قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري المقررة يوم السبت الموافق 22 فبراير 2024، حيث سيغيب 6 لاعبين أساسيين عن التشكيلة بسبب الإصابات وعدم الجاهزية. هذه المباراة التي ستقام على ملعب القاهرة الدولي تعد واحدة من أهم الأحداث الكروية في المنطقة، حيث يتطلع عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي والإفريقي لمعرفة تفاصيل التشكيلة والغائبين.

وفقًا للتصريحات التي أدلى بها طبيب النادي الأهلي، أحمد جاب الله، فإن قائمة الغائبين تشمل طاهر محمد طاهر الذي لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، ويحيي عطيه الله الذي لا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي للعلاج، وكريم فؤاد الذي يتعافى من إصابة قطع الرباط الصليبي، وياسر إبراهيم الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية، وعلي معلول الذي لم يصل إلى الجاهزية المطلوبة، ورضا سليم الذي لم يتم تسجيله في قائمة الفريق.

من ناحية أخرى، هناك بعض الأخبار الإيجابية للفريق، حيث أصبح المغربي أشرف بن شرقي جاهزًا للمشاركة في المباراة بعد تعافيه الكامل من الإصابة. كما أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أصبح أيضًا جاهزًا للمشاركة في التشكيلة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يستعد المدافع المغربي أشرف داري للمشاركة في هذه المباراة الحماسية التي تعد واحدة من أهم الأحداث الكروية في المنطقة.

في سياق آخر، رفض مروان عطية، لاعب خط وسط النادي الأهلي، فكرة وضع جبيرة على يده بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة. كما أصر على عدم الخضوع لعملية الفتاق من أجل الحفاظ على مكانته في التشكيل الأساسي للفريق.

هذه المباراة تعد واحدة من أهم الأحداث الكروية في المنطقة، حيث يتطلع عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي والإفريقي لمعرفة تفاصيل التشكيلة والغائبين. مع استمرار الاستعدادات، يبقى السؤال الأكبر: هل سيتمكن الأهلي من التغلب على هذه التحديات وتحقيق الفوز في قمة الدوري المصري؟