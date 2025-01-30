نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (14): الوصل يستقبل أمام كلباء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تبدو مهمة فريق الوصل سهلة (نظرياً) ومتكافئة (رقمياً) عندمايستقبل اتحاد كلباء، اليوم الخميس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم.
يتواجد فريق الوصل في المركز السابع بـ 17 نقطة حصل عليها من 4 انتصارات و5 تعادلات مقابل 4 خسارات، وسجل لاعبو الوصل 24 هدفاً مقابل 20 هدفاً تلقاها..
ويتواجد فريق اتحاد كلباء في المركز الثامن بـ 17 نقطة من 4 انتصارات و5 تعادلات مقابل 4 خسارات أيضاً، وسجل لاعبوه 22 هدفاً، وتلقت شباكه 18 هدفاً.
مباريات اليوم
خورفكان × العين- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة
البطائح × شباب الأهلي- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة
الوصل × اتحاد كلباء- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة
ترتيب فرق المقدمة
1- الشارقة: 34 نقطة
2- شباب الأهلي: 32 نقطة
3- العين: 22 نقطة
4- الوحدة: 22 نقطة
5- النصر: 22 نقطة