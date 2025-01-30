دوري أدنوك الإماراتي (14): الوصل يستقبل أمام كلباء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تبدو مهمة فريق الوصل سهلة (نظرياً) ومتكافئة (رقمياً) عندمايستقبل اتحاد كلباء، اليوم الخميس، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم.

يتواجد فريق الوصل في المركز السابع بـ 17 نقطة حصل عليها من 4 انتصارات و5 تعادلات مقابل 4 خسارات، وسجل لاعبو الوصل 24 هدفاً مقابل 20 هدفاً تلقاها..

ويتواجد فريق اتحاد كلباء في المركز الثامن بـ 17 نقطة من 4 انتصارات و5 تعادلات مقابل 4 خسارات أيضاً، وسجل لاعبوه 22 هدفاً، وتلقت شباكه 18 هدفاً.

مباريات اليوم

خورفكان × العين- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

البطائح × شباب الأهلي- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

الوصل × اتحاد كلباء- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

ترتيب فرق المقدمة

1- الشارقة: 34 نقطة

2- شباب الأهلي: 32 نقطة

3- العين: 22 نقطة

4- الوحدة: 22 نقطة

5- النصر: 22 نقطة