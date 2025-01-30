دوري أدنوك الإماراتي (14): العين في ضيافة خورفكان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 يناير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الخميس، خورفكان وضيفه العين، الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الرابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم.

يدخل فريق خورفكان هذه المباراة وهو في المركز العاشر بـ 14 نقطة حصل عليها من أربع انتصارات وتعادلين فيما تعرض لـ 7 خسارات، وسجل لاعبوه 14 هدفاً فيما اهتزت شباكه 28 مرّة.

على الطرف الآخر، يتواجد فريق العين في المركز الثالث بـ 22 نقطة، حصل عليها من 6 انتصارات و4 تعادلات مقابل 3 خسارات، وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

مباريات اليوم

خورفكان × العين- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

البطائح × شباب الأهلي- الساعة 16:15 بتوقيت مكة المكرمة

الوصل × اتحاد كلباء- الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

ترتيب فرق المقدمة

1- الشارقة: 34 نقطة

2- شباب الأهلي: 32 نقطة

3- العين: 22 نقطة

4- الوحدة: 22 نقطة

5- النصر: 22 نقطة