"الحياة اليوم" يتابع حركة صيد الأسماك مع الصيادين في بحيرة قارون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 09:32 مساءً - تابع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في جولة بكاميرا برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، قيام الصيادين في بحيرة قارون برمي الشباك في البحيرة وصيد السمك، وتحدث مع الصيادين عن حركة التطور والنظافة في البحيرة، وأكدوا أن هناك تطور تشهده البحيرة تنبأ بعودة الصيد في البحيرة من جديد.

وتستعد محافظة الفيوم لمرحلة جديدة من مراحل تنمية بحيرة قارون وعودة البحيرة للحياة بعد 9 سنوات عجاف، بعدما أتت المرحلة الأولي ثمارها، وتم فتح باب الصيد بالبحيرة بعد هذه السنوات واستخراج الصيادون مئات الأطنان من الأسماك خلال الفترات الماضية.

وعادت الحياة الي حلقات بيع الأسماك علي البحيرة، حيث تشهد المحافظة حاليا إجراءات لضخ مزيد من زريعة الأسماك ويرقات الجمبري، ويتم تحديد أصناف وأعداد زريعة الأسماك ويرقات الجمبري ومواقع ومواعيد إنزالها للبحيرة مع متابعة نتائج التحاليل الدورية للمياه للتأكد من جودتها وتحسنها والتي تجري مرتين شهريا.