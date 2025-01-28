"أقوى من حقنة الأنسولين بكتير!.. عشبة مذهلة تخفض السكر في الدم فوراً... إزاي تستخدمها؟"

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رياض - احمد صلاح - الجنسنج هو نبات عشبي معروف بفوائده الصحية الكبيرة، ويعتبر من العلاجات الطبيعية التي استخدمها الكثيرون لعلاج مشاكل صحية متنوعة، في الآونة الأخيرة، أظهرت دراسة حديثة أن الجنسنج يمكن أن يكون فعالًا في تقليل مستويات السكر في الدم، خاصة لمرضى السكري، إليكم كل ما تحتاجون معرفته حول فوائد الجنسنج لمرض السكري.

فوائد الجنسنج لخفض السكر في الدم

الجنسنج يحتوي على خصائص مميزة تجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري، دراسة حديثة أجرتها جامعة هارفارد أظهرت أن تناول الجنسنج يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط، كما أكد الباحثون أن الجنسنج آمن ويمكن استخدامه كمكمل لعلاج مرض السكري النوع الثاني.

طريقة الاستخدام المثلى

تشير الدراسات إلى أن أفضل وقت لاستهلاك الجنسنج هو قبل الوجبات، ففي إحدى الدراسات التي أُجريت على مرضى السكري، تبين أن تناول الجنسنج قبل الطعام يحسن من مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، وبنسبة 20%، شهد المشاركون انخفاضًا في مستويات السكر في الدم.

الجنسنج وتأثيره على الصحة العامة