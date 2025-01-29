انت الأن تتابع خبر أطعمة تسبب انخفاض الطاقة في الجسم بشكل كبير فاحظر تناول الكثير منها فما هي؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الأطعمة التي تسمى أطعمة الطاقة وهي لتي تمد الجسم بالسعرات الحرارية الضرورية للحفاظ على النشاط البدني والعقلي، وهناك بعض الأطعمة التي قد تتسبب في انخفاض مستوى الطاقة مما يؤدي الكثرة من تناولها إلى قلة النشاط وقلة التركيز والشعور الدائم بالتعب والإرهاق حتى مع عدم بذل نشاط بدني لذا يجب الحد من تناولها حتى لا تتسبب في حدوث الخمول ثم العديد من الأمراض التي تصل إلى المزمنة وهي.

أطعمة تسبب نقص الطاقة

فيما يلي نبرز أهم الأطعمة التي تسبب الشعور بالخمول ونقص الطاقة ومنها:-

حبوب الإفطار: الكثير يعتقد أن تناول تلك الحبوب في الصباح هو أمر مغذي وصحي للكبار والصغار ولكن الأنواع التي تحتوي على نسبه كبيرة من السكريات أو حينما يضاف كمية من السكر لتلك الحبوب وهو ما يجعلها من ألأطعمة التي تتسبب في الشعور بنقص الطاقة لان السكر يرفع الطاقة في الجسم سريعا وهنا يحدث اضطراب في المراكز المسئولة عن التنبيه في الدماغ.

مشروبات الطاقة :_ قد يعتقد الكثيرون أن مشروبات الطاقة قد تسبب الشعور بالطاقة والنشاط البدني والذهني ولكن العكس هو الصحيح فهي تعمل على الشعور بالطاقة ولكن على المدى القصير فهي تعطي الشعور بالطاقة لفترة مؤقته ثم بعد ذلك ينخفض السكر في الدم ومن ثم يقل النشاط والطاقة اكثر من ذي قبل.

الخبز الأبيض: تتسبب الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق الأبيض في أرتفاع شديد في نسبة السكر في الدم والذي ينخفض بشكل كبير بعد ذلك مسببا الشعور بالخمول وقلة الطاقة لذا يفضل استبدال الخبز المصنوع من الدقيق ألأبيض بدقيق القمح والحبوب الكاملة فان القمح يستهلك وقت كثير لامتصاصه في لجسم مما يؤدي إلى وقت أطول للطاقة .

المقليات والكافيين وعلاقتهم بانخفاض الطاقة في الجسم

المقليات : الأطعمة التي تحتوي على الزيوت والدهون المشبعة تحتاج إلى طاقة كبيرة من الجسم لهضم تلك النوعية من الدهون الغير صحية وهي تستهلك من طاقة الجسم مدة تتراوح من 6 إلى 8 ساعات حتى يتم هضم تلك الأطعمة البطيئة في الهضم تاركة الجسم بدون طاقة مدة طويلة مما يسبب الشعور بانخفاض الطاقة.

مشروبات الكافيين