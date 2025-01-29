انت الأن تتابع خبر أعشاب طبيعية لدعم صحة القلب والحفاظ على انتظام ضرباته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعدد الوسائل الطبيعية التي يمكن أن تساهم في تعزيز صحة القلب وتحسين انتظام نبضاته، وذلك بفضل الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في بعض الأعشاب الطبيعية، والتي تعمل على تقليل الكوليسترول الضار، ومنع تراكم الصفائح الدموية، ودعم الأوعية الدموية، كما يعد الاعتماد على الأعشاب الطبيعية مثل الحلبة، والكزبرة، والشاي الأخضر، وحشيشة الهر من الخيارات الآمنة لتحسين صحة القلب، حيث تساهم هذه الأعشاب في تقليل عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، الآن سوف نستعرض معًا بعضًا من هذه الأعشاب وفوائدها لصحة القلب والأوعية الدموية فقط وللنهاية تابعونا.

أعم الأعشاب التي تعمل على الحفاظ على صحة القلب

الحلبة

تميز الحلبة بخصائص مضادة للأكسدة تجعلها مفيدة لصحة القلب، إذ تحتوي على مركبات تساهم في خفض الكوليسترول وعلاج انسداد الشرايين، وهما من الأسباب الرئيسية لعدم انتظام ضربات القلب.

يمكن تناول الحلبة من خلال نقع ملعقة صغيرة من بذورها في الماء طوال الليل، ثم تناولها صباحًا على معدة فارغة، أو عبر شرب كوب من شاي الحلبة يوميًا.

الكزبرة

تعد أوراق وبذور الكزبرة مفيدة لدعم صحة القلب بسبب خواصها المضادة للأكسدة وقدرتها على تقليل الكوليسترول الضار وتثبيط تراكم الصفائح الدموية.

كما تحتوي الكزبرة على بيتا كاروتين الذي يخفض الكوليسترول الضار.

يمكن تناول الكزبرة بخلط ملعقة صغيرة من بذورها مع كوب ماء مغلي يوميًا، أو بإضافة أوراقها الطازجة كزينة للطعام.

الشاي الأخضر

يمثل الشاي الأخضر داعمًا طبيعيًا آمنًا لصحة القلب لاحتوائه على مضادات الأكسدة كالفلافونويدات التي تحسن صحة الخلايا التي تبطن القلب والأوعية الدموية، مما يساهم في خفض مستويات الكوليسترول.

ووفقًا لدراسات أوروبية، فإن تناول الشاي الأخضر بانتظام يقلل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 26%.

يوصى بتناول ما بين خمسة إلى ستة أكواب يوميًا.

حشيشة الهر