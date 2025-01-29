انت الأن تتابع خبر هتغنيكي عن الصيدلية والعلاجات الكيمائية؟!.. عشبة مهملة ر خيصة موجودة في رفوف مطبخك تقضي على الورم الخبيث ودواء سحري للسرطان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن العلماء الأمريكيون من جامعة كاليفورنيا عن اكتشاف نبتة طبيعية قد تكون علاجا فعالا في مكافحة سرطان الرئة وتشير الأبحاث إلى أن عشبة “أرتيميسيا”، المعروفة أيضا بالشيح السنوي، قد تساهم في الحد من انتشار الخلايا السرطانية، مما يفتح آفاقًا جديدة في علاج هذا المرض.

تأثير “أرتيميسيا” في مكافحة الخلايا السرطانية

كشفت التجارب أن استخدام نبتة “أرتيميسيا” بشكل منفرد يساعد في تقليل انتشار الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 28% وهذه النبتة تحتوي على مركبات طبيعية قد تكون فعالة في محاربة الأورام الخبيثة، مما يعزز من دورها كعلاج محتمل لمرض السرطان.

إضافة الحديد لزيادة فعالية العلاج

عند إضافة عنصر الحديد إلى العلاج المستخلص من “أرتيميسيا”، أثبت العلماء أنه يمكن تدمير الخلايا السرطانية بالكامل وهذه المزيج بين النبتة والحديد أظهر نتائج مبهرة في تجارب المختبر، مما يعد خطوة مهمة نحو إيجاد علاج أكثر فعالية لهذا النوع من السرطان.

سلامة “أرتيميسيا” وتأثيرها على الخلايا السليمة

من الجوانب المميزة لاستخدام “أرتيميسيا” في العلاج هو أنها لا تؤثر سلبا على الخلايا السليمة في الجسم وهذا يجعلها خيارا مثاليا من الناحية الطبية مقارنة بالعلاجات الكيميائية التقليدية التي يمكن أن تضر بالخلايا السليمة وإضافة إلى ذلك، فإن هذه النبتة تساعد في الحد من تكاثر الأورام الخبيثة، مما يساهم في تقليل فرص انتشار المرض.

العلاج المستقبلي والتوجه نحو خفض التكاليف