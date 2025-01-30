العالم اليوم - الذهب يستقر بعد قرار المركزي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 30 يناير 2025 07:21 صباحاً - استقرت أسعار الذهب في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية اليوم الخميس بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في إجراء خلى من إشارات واضحة عن مسار السياسة النقدية الأميركية هذا العام.

تحديث الأسعار

سجل الذهب في المعاملات الفورية 2761.79 دولار للأونصة (الأوقية)، بحلول الساعة 0049 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة مسجلة 2774.50 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "رويترز".

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير ولم يعط سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية وسط تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن المجلس سينتظر إشارات عن مزيد من التقدم بشأن التضخم وسوق العمل قبل أن يقرر خفض سعر الفائدة.

وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وكان قرار تثبيت سعر الفائدة متوقعا على نطاق واسع بعد خفضها نقطة مئوية كاملة على ثلاث مرات متتالية خلال العام الماضي.

كما استوعبت الأسواق تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية بعد أن قال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال يخطط لفرض رسوم كبيرة على المكسيك وكندا يوم السبت وإنه يدرس بقوة فرض بعض الرسوم على الصين في مطلع الأسبوع.

وقد تؤدي سياسات ترامب، التي يُنظر إليها أيضا على أنها تضخمية، لدفع المركزي الأميركي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يقلل جاذبية الذهب.

وفي الوقت نفسه، تشير توقعات شبه مؤكدة إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 30.85 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.7 إلى 952.49 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.5 ليسجل 967.38 دولارا للأونصة.