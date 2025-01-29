عادل زيدان: مشاركة مصر فى الاستعراض الدورى الشامل يعكس جهودها لتحسين حقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 07:33 مساءً - أشاد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، بكلمة وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، قائلا: تعكس مدى التزام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ الحقوق والحريات في إطار الجمهورية الجديدة، التي تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز.

وأكد زيدان في بيان له، أن هذا الالتزام لم يكن مجرد شعارات، بل انعكس في سياسات واستراتيجيات وطنية واضحة تستهدف تحسين واقع حقوق الإنسان في مصر على المستويات كافة، وهو ما تجلى في قبول الدولة 301 توصية من أصل 372 خلال الاستعراض الدوري السابق، والسعي الحثيث لتنفيذها على مدار السنوات الخمس الماضية.

ولفت زيدان، أنه من خلال كلمته، أشار الوزير إلى الإرادة السياسية الحقيقية التي تقف خلف هذه الجهود، حيث يشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الرئيسي لمسيرة الإصلاح الحقوقي، مشيرا إلى أن هذه الرؤية لا تنفصل عن المشروع الوطني الأشمل الذي تنفذه مصر في مختلف المجالات، سواء من خلال المبادرات التنموية الكبرى التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، أو الإصلاحات التشريعية التي تعزز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أو الجهود المستمرة لضمان المساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز.

وأوضح زيدان، أنه على رغم التحديات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على مصر، لم تتراجع عن التزاماتها الحقوقية، بل عملت على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي والحفاظ على الحريات الأساسية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف المضطربة التي تحيط بالمنطقة.

وأضاف زيدان، أن الدولة المصرية لا تنظر إلى حقوق الإنسان من زاوية ضيقة تقتصر على الحقوق السياسية فقط، بل تتبنى مفهومًا أشمل يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتجلى في مشروعات القضاء على العشوائيات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وغيرها من المبادرات التي تستهدف المواطن بالدرجة الأولى.