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ضبط قائد دراجة نارية فى القاهرة صدم شخص محدثاً إصابته التى أودت بحياته

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ضبط قائد دراجة نارية فى القاهرة صدم شخص محدثاً إصابته التى أودت بحياته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:39 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

 

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، للطريق محل البلاغ إصطدمت به دراجة نارية ولاذ قائدها بالفرار، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية، كما تبين إنتهاء التراخيص.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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