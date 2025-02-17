ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوي لـ 2346 حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:39 مساءً - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بـ الأوكازيون الشتوي 2025، وشارك ما يقرب من 2346 محلا تجاريا فى عروض التخفيضات من بدء العمل بالإوكازيون حتى الآن، كما حرصت الوزارة على تشكيل مجموعات عمل لمتابعة التخفيضات، والتأكد من جدية العروض والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير إجراءات مشاركة المحلات فى الاوكازيون مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة في الأسواق بما يضمن حق المستهلك كذلك متابعة عروض التخفيضات والتصدي لأي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك كما تستمر غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية بالوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في متابعة المحلات التجارية المشاركة فى الاوكازيون ومدى التزامهم بالتخفيضات المعلنة مع استمرار متابعة "الباركود" الخاص بكل منتج خلال الحملات الرقابية لمعرفة السعر قبل وبعد التخفيض والتأكد من عدم الإعلان عن عروض وهمية على عكس الحقيقة .