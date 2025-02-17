جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:39 مساءً - حقق فريق الأهلى فوزاً كبيراً على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

ويتواجد فريق بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 30 نقطة، يليه الزمالك فى المرتبة الثالثة برصيد 27 نقطة، والمصرى فى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، ثم البنك الأهلى خامسا برصيد 22 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:

ويستعد الأهلى والزمالك لمباراة القمة التى تقام فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكثفت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها لاختيار طاقم حكام مباراة قمة الأهلى والزمالك ، المحدد لها السبت المقبل، واستبعدت اللجنة الاتحادين البرتغالى والسويسرى من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلى.

وخاطبت لجنة الحكام أكثر من 8 اتحادات أوروبية، أبرزها إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا والمجر وبولندا، من أجل اختيار طاقم حكام مميز لادارة اللقاء المرتقب.