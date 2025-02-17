أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من طلبة وطالبات جامعة شرق بورسعيد الأهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 فبراير 2025 12:39 مساءً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومشاركة المواطنين بمختلف المناسبات الوطنية، وعلى هامش الإحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الإحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، إستقبلت أكاديمية الشرطة زيارة لوفد من جامعة شرق بورسعيد الأهلية للتعرف على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية فى كافة المجالات.

وكان فى إستقبال الوفد الزائر اللواء دكتور مدير كلية الشرطة، وعدداً من قيادات وضباط الأكاديمية، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات وزير الداخلية، والتأكيد على حرصه الدائم على الإهتمام بتلك الزيارات التى تأتى فى إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة.

وقد بدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى يتضمن أنشطة الأكاديمية المختلفة فى مجال إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وتدريب الضباط بمختلف القطاعات، للنهوض برسالتهم الأمنية وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كافة التحديات والإلتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية وإحترام القانون وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

كما تم إصطحاب الوفد فى جولة شملت ميادين التدريب المختلفة، وإختتمت الجولة بمشاهدة عروض متميزة للخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

من جانبه أعرب رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية عن شكره البالغ لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الزيارة المُثمرة والبناءة، مؤكداً على تقديره العميق وإشادته البالغة بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية فى سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى، مؤكداً حرصه على تكرار تلك الزيارة التى تُسهم فى تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك، كما أعرب الوفد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الإستقبال، وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجيستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد رجال الشرطة ليكونوا مؤهلين لأداء رسالتهم بكفاءة وإقتدار.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز أواصر الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.