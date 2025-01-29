السفيرة الأمريكية تزور العريش ومعبر رفح وتؤكد: دور مصر حاسم فى استقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 07:33 مساءً - زارت السفيرة هيرو مصطفى جارج العريش ومعبر رفح الحدودى لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المستمر وفتح معبر رفح كما هو منصوص عليه في الاتفاق، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم.

وخلال زيارتها، التقت السفيرة مع اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وعبرت عن امتنانها للحكومة المصرية لدورها كشريك رئيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأكدت على الدور الحاسم لمصر في ضمان الاستقرار الإقليمى.

بالإضافة إلى ذلك، التقت السفيرة هيرو مصطفى وكالات الإغاثة الإنسانية للتأكد من وصول المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى السكان المدنيين في غزة، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق السلام والأمن الإقليمي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.