دفاع النواب: رفض الرئيس السيسى تهجير الفلسطينين درس للتاريخ فى العزة والكرامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 يناير 2025 07:33 مساءً - أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ترحيل وتهجير الفلسطينين مؤكداً بأن السيسي قائد وزعيم عربي مخلص حمى القضية الفلسطينية في أحلك الظروف، وأنه متمسك بثوابت الدولة المصرية وعازم على الوصول بها إلى بر الأمان.

وقال وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية الرئيس وويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، هي دستور ومنهج الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، مشيرا إلى أن تمسك السيسي بهذه الثوابت تأكيد على أن أم الدنيا مصر هي قلب العروبة النابض وأن رئيسها لا يقايض ولا يتاجر بثوابت الأمن القومي المصرى مهما كلفة الأمر.

وشدد إبراهيم المصري على أن الرئيسي السيسي أعطي درس في العزة والكرامة والشرف وحفر اسمه في سجلات التاريخ كزعيم وطنى شجاع يتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف.

ودعا وكيل دفاع النواب، الإدارة الامريكية والرئيس ترامب إلى الاستمرار فى التعاون مع الدولة المصرية ورئيسها، الركن الحصين لاستقرار هذه المنطقة، من خلال آليات مشتركة ترمي إلى إقرار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة والعمل على إقرار السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.