طريقة عمل كريم الأرز لتفتيح البشرة ونقاءها وجعلها كبياض الثلج

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رياض - احمد صلاح - يعد كريم الأرز من مستحضرات التجميل الطبيعية الساحرة التي تجعل البشرة لامعة ومشرقة، ايضاً يعمل على تفتيح البشرة وجعلها ناعمة كبشرة الأطفال، وكثير من البلاد الآسيوية تستخدم هذا الأرز لتحضير مستحضرات التجميل لما يحتويه على مادة الكولاجين العامل الرئيسي في تفتيح البشرة، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع جميع الفتيات تحضيرها في المنزل بدلا من شراءها من الخارج بمبالغ كبيرة وعدم حدوث نتيجة بعد ذلك، ايضاً يحتوي هذا المستحضر على مكونات بسيطة وغير مكلفة، ايضاً الكثير من السيدات والفتيات يردن الحصول على بشرة مشرقة بصورة طبيعية، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كريم الأرز للبشرة في المنزل.

فوائد كريم الأرز للبشرة

لكريم الأرز فوائد كثيرة للبشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يتخلص من ظهور حب الشباب.

يعمل على تفتيح لون البشرة.

يساعد على علاج الشحوب والاصفرار.

يحمي من أشعة الشمس.

يساعد في ترطيب البشرة ولمعانها.

يعمل على تقشير البشرة وتنظيفها.

له دور رئيسي في إنتاج الكولاجين.

يساعد في تجديد خلايا الوجه.

يمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

طريقة عمل كريم الأرز

مكونات عمل كريم الأرز للبشرة

يحتوي كريم الأرز على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الأرز المطحون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة الإعداد

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل كريم الأرز في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بسلق الأرز ثم نقوم بطحنه باستخدام مطحنه.

بعد ذلك نحضر وعاء صغير ونقوم بوضع الأرز على النشا مع إضافة ماء الورد وعجنه جيداً حتى نحصل على الكريم.

كيفية استعماله

سوف نقدم طريقة إستخدام كريم الأرز بطريقة بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-