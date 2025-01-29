التعادل يحسم موقعة الريان والغرافة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 06:54 مساءً - حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة الريان وضيفه الغرافة، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من الدوري القطري.

ثنائية الريان حملت توقيع كل من آدم باريرو (د14)، وروجر غيديس (د90+2) من علامة الجزاء، فيما سجل للغرافة كل من خوسيلو (د5)، وعمرو سراج (د55).

بهذه النتيجة، رفع الغرافة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، وأصبح رصيد الريان 18 نقطة في المركز السادس.