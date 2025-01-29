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رياض - احمد صلاح - "هترجعك بنت 16 سنة"...ضعي الطماطم علي الشاي هتشوفي العجب بنفسك وصفة حقيقي هتغير حياتك 180 درجة
كيفية تحضير الوصفة
المكونات المطلوبة:
- ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.
- ملعقة كبيرة من القهوة (اختياري).
- ثمرة طماطم ناضجة وحمراء.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.
الطريقة:
- أولاً، قومي بغسل الطماطم جيدًا وتقطيعها.
- استخدمي المبشرة لبشر الطماطم حتى تصبح ناعمة جدًا.
- بعد ذلك، صفي الطماطم باستخدام مصفاة للحصول على عصير الطماطم.
- في وعاء صغير، أضيفي ملعقة من الشاي الأسود وملعقة من القهوة (إذا أردتِ) إلى عصير الطماطم.
- قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتماسك ويختفي شكل السائل.
- أضيفي زيت الزيتون واستمري في التقليب حتى يتجانس المزيج ويصبح كثيفًا كالكريم.
الاستخدام:
- ضعي الماسك على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
- اتركيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة.
- اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.
الفوائد:
- هذه الوصفة تساعد على تقوية الشعر وتعزيز إنتاج صبغة الشعر الطبيعية.
- كما تساهم في منع ظهور الشعر الأبيض وتزيد من نمو الشعر.
- تعمل المكونات معًا على ترطيب الشعر وعلاج مشاكله المختلفة مثل التقصف و التساقط و القشرة.