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رياض - احمد صلاح - "هترجعك بنت 16 سنة"...ضعي الطماطم علي الشاي هتشوفي العجب بنفسك وصفة حقيقي هتغير حياتك 180 درجة

كيفية تحضير الوصفة

المكونات المطلوبة:

ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

ملعقة كبيرة من القهوة (اختياري).

ثمرة طماطم ناضجة وحمراء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

الطريقة:

أولاً، قومي بغسل الطماطم جيدًا وتقطيعها.

استخدمي المبشرة لبشر الطماطم حتى تصبح ناعمة جدًا.

بعد ذلك، صفي الطماطم باستخدام مصفاة للحصول على عصير الطماطم.

في وعاء صغير، أضيفي ملعقة من الشاي الأسود وملعقة من القهوة (إذا أردتِ) إلى عصير الطماطم.

قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تتماسك ويختفي شكل السائل.

أضيفي زيت الزيتون واستمري في التقليب حتى يتجانس المزيج ويصبح كثيفًا كالكريم.

الاستخدام:

ضعي الماسك على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

الفوائد: