لقاح جديد يستهدف الخلايا ما قبل السرطانية ويمنع تطور المرض

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 06:54 مساءً - في خطوة تاريخية نحو مكافحة السرطان، أعلنت شركتا الأدوية العملاقتان “جلاكسو سميث كلاين” وجامعة أكسفورد عن تعاونهما لتطوير لقاح يستهدف الخلايا ما قبل السرطانية، مما يمنح الأمل في إيقاف المرض قبل أن يتطور ويصبح مميتًا.

تفاصيل اللقاح الجديد:

استهداف الخلايا ما قبل السرطانية: يركز اللقاح على الخلايا التي لم تتحول بعد إلى خلايا سرطانية خبيثة، مما يمنع تطور المرض ويقلل من الحاجة إلى علاجات جذرية في المستقبل.

تقنية متطورة: يعتمد اللقاح على أحدث التقنيات العلمية، بما في ذلك تحديد وتسلسل المستضدات الجديدة، وهي بروتينات تتكون على الخلايا السرطانية ويمكن أن تكون هدفًا للأدوية.

تمويل ضخم: استثمرت شركة “جلاكسو سميث كلاين” ما يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات في هذا المشروع الضخم.

أهمية هذا الاكتشاف:

الوقاية من السرطان: يمثل هذا اللقاح نقلة نوعية في مجال الوقاية من السرطان، حيث يمكن أن يمنع تطور المرض لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

مكافحة السرطان في مراحله المبكرة: يستهدف اللقاح الخلايا ما قبل السرطانية، مما يزيد من فرص الشفاء ويقلل من الحاجة إلى علاجات معقدة ومكلفة.

أمل جديد للمرضى: يمنح هذا الاكتشاف أملاً جديدًا للملايين من الأشخاص حول العالم الذين يعانون من السرطان أو المعرضين لخطر الإصابة به.

تصريحات الخبراء:

البروفيسورة سارة بلاجدن: “السرطان يستغرق سنوات طويلة للتطور، وهذا اللقاح يستهدف مرحلة ما قبل السرطان لمنع تطور المرض.”

توني وود (كبير مسؤولي العلوم في شركة GSK): “نحن متحمسون لهذا التعاون مع جامعة أكسفورد، ونسعى من خلاله إلى إحداث ثورة في طريقة مكافحتنا للسرطان.”