وصفات طبيعية ليست مكلفة استعماله للبشرة الدهنية

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رياض - احمد صلاح -وصفات يمكنك استعماله للبشرة الدهنية، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك القيام بها للعناية بالبشرة الدهنية، كما أنه لابد من اتباع الروتين المناسب للبشرة الدهنية حتى تعمل على الحفاظ على البشرة من عوامل الجو الضارة، ومن تعرضها لحب الشباب.

وصفات استعماله للبشرة الدهنية

هناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة للبشرة الدهنية، ويمكنك التخلص من جميع الدهون الزائدة الموجودة في البشرة، كل ما عليك هو استعمال الماسك بطريقة صحيحة.

بياض البيض

يعتبر من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على التخلص من الدهون الزائدة في البشرة، كل ما عليك هو فصل صفار البيض عن البياض، وفرد البياض على الوجه بالكامل، ونتركه حتى يجف، ويتم غسل البشرة جيداً بالماء الفاتر والغسول المناسب للبشرة الدهنية.، كما ويمكن استعمال هذا الماسك مرتين أسبوعياً علي الأقل، حتى تتمكن من التخلص من جميع الدهون الزائدة في البشرة.

عصير الليمون

يعتبر من أكثر المواد التي تعمل على علاج البشرة الدهنية والتخلص من البثور السوداء الموجودة في البشرة، وسوف نوضح طريقة عمل الخليط.

عليك هو خلط معلقة صغيرة من الليمون، مع معلقة صغيرة من الماء الفاتر، ومسح الوجه بالقطنة بهذا الخليط.

ثم يتم ترك الخليط علي البشرة 10 دقائق على الأقل، حتى يجف بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

ويمكن تكرار هذه العملية مرة يومياً.

لابد من استخدام مرطب مناسب للبشرة الجافة بعد الانتهاء من هذا الماسك لأن الليمون يعمل على جفاف البشرة بعض الشيء.

كما أنه يعتبر من أكثر المواد الفعالة جداً للتخلص من حب الشباب، وأيضاً التخلص من جميع الحبوب الموجودة في البشرة.

ماسك الليمون والعسل مع اللبن