مدرب منتخب البحرين مرشح لخلافة ستيفن جيرارد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 06:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن مدرب منتخب البحرين، دراجان تالايتش، مرشح لتدريب الاتفاق، خلفاً للإنكليزي، ستيفن جيرارد.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” أفادت خلال الساعات الماضية، أن جيرارد طلب الرحيل عن النادي السعودية.

وفي آخر المستجدات، كشفت الصحيفة ذاتها، أن الاتفاق يضع دراجان تالايتش كخيار أول لتدريب الفريق، ويليه المدرب السعودي، سعد الشهري، كخيار ثانٍ.

ويمتلك تالايتش خبرة كبيرة في المنطقة العربية، حيث سبق له تدريب الكويت الكويتي والفيصلي الأردني، ويتولى حالياً تدريب المنتخب البحريني.

ومع منتخب البحرين، حقق مؤخراً، لقب كأس الخليج العربي “خليجي 26” الذي أقيم في دولة الكويت.